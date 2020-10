CX-30: le guide d'achat de la Mazda la plus vendue - Salon de l’auto Caradisiac

Mazda est définitivement un constructeur à part dans le monde automobile, et le prouve une nouvelle fois avec ce CX-30, un SUV compact (4,39 m.) à connotation sportive. Celui-ci prend place dans la gamme entre un CX-3 plus urbain, qui boxe dans la catégorie des Renault Captur et Citroën C3 Aircross, et un CX-5 plus habitable, lequel vise la clientèle de modèles tels que les Peugeot 3008 ou Volkswagen Tiguan.

dailymotion

Sans véritable concurrent sur le marché automobile, le CX-30 s’adresse aux amateurs de « voitures à conduire », qui apprécieront son comportement routier affûté, la précision de son train avant et la bonne santé de ses moteurs, le tout servi par un confort de bon aloi.

Conformément à ce que son profil sportif laisse imaginer, le CX-30 ne soigne que modérément les aspects pratiques. L’habitabilité arrière n’a rien d’exceptionnel, et les passagers se sentent engoncés dans un habitacle peu lumineux. Quant au volume de coffre de 430 litres, il se situe dans la fourchette basse de la catégorie (celui d’un 3008 offre 520 litres). La banquette arrière rabattable selon un découpage 1/3-2/3 permet toutefois l’emport ponctuel d’objets encombrants.

Le CX-30 fait le plein de techno, offrant dès le premier niveau de finition des raffinements tels que l'aide au freinage intelligent, la surveillance des angles morts, la gestion automatique des feux de route, l'avertisseur de franchissement de ligne avec maintien de la trajectoire, le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des panneaux ou bien encore la reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche arrière.

Sous le capot, deux moteurs essence 2.0 : il s’agit de plaisantes mécaniques atmosphériques à micro-hybridation développant 122 ch (2.0 SkyActiv-G) ou 180 ch (2.0 SkyActiv-X), disponibles en boîte manuelle ou automatique à 6 rapports. La version 180 ch peut aussi s’accoupler à une transmission intégrale.

Un diesel 1.8 116 ch complète l’offre, avec boîte manuelle ou automatique à 6 rapports. La Mazda CX-30 est disponible depuis l’automne 2019 en France.

Tous nos essais et comparatifs consacrés à la Mazda CX-30

Prise en mains – Mazda CX-30 : le chaînon manquant

Avant l'essai plus complet avec vidéo qui arrivera à la rentrée, nous avons pu prendre le volant du CX-30, le tout nouveau SUV de Mazda construit sur la plateforme de la 3, pour un tour dans la campagne autour de Francfort. Voici nos premières impressions.

Essai vidéo - Mazda CX-30 : arme de séduction

Mazda renforce son offre SUV par le milieu. Le nouveau CX-30 aura la tâche de venir concurrencer des ténors comme le Peugeot 3008 ou le Nissan Qashqaï sur le Vieux Continent. Pour cela, il peut compter sur deux arguments de poids : son design et un moteur très innovant.

Comparatif - Peugeot 3008 BlueHDi 180 VS Mazda CX-30 SkyActiv-X 180 : promesse tenue ?

On n’attendait que ça. Vérifier la promesse que Mazda nous fait depuis maintenant quelques années. Le fameux moteur essence SkyActiv-X, annoncé aussi sobre qu’un diesel, est désormais disponible. Après qu'il ait fait ses preuves sous le capot de la compacte 3 dotée d’une boîte manuelle, c’est désormais sur le CX-30 en boîte automatique que nous allons le tester. Et pour aller jusqu’au bout de l’exercice, nous avons amené à titre de comparaison le redouté Peugeot 3008… dans sa version diesel équivalente BlueHDi 180 en finition GT.

Que vaut la Mazda CX-30 en occasion ? Prix d'une Mazda CX-30 neuve : de 26 900 à 39 700 € Prix d'une Mada CX-30 d'occasion: à partir de XXX € Plus de 150 annonces de Mazda CX-30 d'occasion sur La Centrale. L'avis fiabilité de Caradisiac Mazda est une marque japonaise, déjà. Et une marque japonaise connue et reconnue pour sa fiabilité. Une réputation qui n'est pas usurpée, même si il y a eu une période où les moteurs diesels de la marque ont pu poser problème. Ce n'est pas le cas de ce nouveau SUV, qui de toute façon ne carbure qu'avec des moteurs essence à micro-hybridation, qui sont à date hyper fiables. Les propriétaires sont globalement très satisfaits et n'expriment aucun mécontentement.

Remerciements

Le 1er salon de l'auto Caradisiac n'aurait pu avoir lieu sans le soutien actif de la Communauté d'agglomération du Cotentin et de l'Association des Amis du Hangar à Dirigeables d'Ecausseville. Grand merci à tous ceux qui ont facilité l'accueil de Caradisiac dans le hangar à ballons dirigeables d'Ecausseville, monument historique unique au monde !

Nos plus vifs remerciements au Groupe Prévost qui nous a soutenus dès les premiers jours dans cette aventure qu'a été l'organisation du 1er salon de l'auto Caradisiac. Son expérience a facilité la gestion des flux de livraison de plus de cent voitures dans le Hangar d'Ecausseville, niché en pleine campagne normande !