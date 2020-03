Dacia : le calendrier des nouveautés jusqu'en 2022

L'actualité de Dacia a été calme ces dernières années. La précédente grosse nouveauté est le deuxième Duster, lancé fin 2017. Depuis, la marque a fait parler d'elle avec des séries spéciales et de nouveaux moteurs, notamment le retour du GPL dans son offre.

Mais tout va s'accélérer pour la filiale low-cost de Renault, qui a battu un nouveau record de ventes en 2019 avec plus de 730 000 livraisons. Si l'on met de côté le Duster, le modèle le plus récent, Dacia va revoir toute sa gamme d'ici douze mois ! Caradisiac vous présente ce programme très copieux.

Le calendrier des nouveautés Dacia

Date Modèle Eté 2020 Lodgy 2 et Dokker 2 Nouvelle génération Automne 2020 Sandero 3 et Sandero 3 Stepway Nouvelle génération Printemps 2021 Logan 3 MCV Nouvelle génération Printemps 2021 Spring Nouveau modèle Début 2022 Duster Restylage

Sandero 3 et Sandero Stepway 3 - Automne 2020

Attention, star en approche. Au Mondial de l'Automobile, Dacia présentera la troisième génération de la Sandero. L'auto marquera une nouvelle étape dans l'évolution du constructeur, avec une montée en gamme technique, imposée par des normes européennes de plus en plus strictes en matière de pollution et d'équipements de sécurité. La prochaine Sandero aura ainsi le droit à la plate-forme de la nouvelle Clio, en version toutefois simplifiée. En revanche, dans un premier temps, elle n'osera pas l'hybride E-Tech ! En revanche, une micro-hybridation à alterno-démarreur, solution économique qui permet de gagner quelques grammes de CO2, est possible.

Si le design extérieur évoluera en douceur, la présentation intérieure fera sa révolution, avec un écran tactile façon tablette ! La variante Stepway sera bien sûr toujours de mise, elle représente une majorité des ventes. Cette variante baroudeuse et haut de gamme fera le plein de nouveaux équipements. Dacia va heureusement bien veiller à combiner cette montée en gamme avec un maintien des prix low-cost.

Lodgy et Dokker : à l'économie Si ces modèles n'ont pas eu le même succès que les Sandero et Duster, Dacia compte bien les renouveler. Il devrait toutefois le faire à l'économie, puisque contrairement aux prochaines Sandero et Logan, les nouveaux Logdy et Duster devraient conserver leur vieille plate-forme. La structure de la carrosserie ne sera pas chamboulée non plus, ce qui donnera plutôt au final un gros restylage de la partie avant et de la planche de bord. Le nouveau duo doit être présenté dans le courant de l'année 2020.

Logan 3 - Automne 2020

Elle va de pair avec la nouvelle Sandero, puisque c'est une Sandero à coffre. Si la Logan se fait désormais rare sur nos routes (peut-elle d'ailleurs disparaître de la gamme française ?), elle reste très importante pour les ventes de Dacia dans les pays d'Europe de l'Est et les pays autour de la Méditerranée.

Logan 3 MCV - Printemps 2021

Si la Logan berline n'a plus la cote chez nous, sa variante break a encore des adeptes. Sauf surprise (il est vrai qu'aucun prototype n'a encore été vu à ce jour), elle devrait être reconduite, en mettant toujours l'accent sur le volume de chargement. Mais comme pour la Logan berline et la Sandero, la base technique sera bien plus moderne, tout comme la présentation intérieure. Une question nous vient à l'esprit : pourquoi ne pas la renommer Sandero MCV, pour profiter d'un nom désormais plus répandu ?

Spring - Printemps 2021

Après avoir révolutionné l'achat de la voiture neuve avec la première Logan, Dacia compte bousculer le marché de la voiture électrique avec la Spring, qui sera, selon la marque, l'auto 100 % électrique la moins chère d'Europe. Il s'agit en fait de la Renault K-ZE lancée l'année dernière en Chine. Juste la calandre change ! La Spring est une mini-citadine, de la taille d'une Twingo, dont le look est influencé par les SUV avec de généreuses protections de carrosserie. Dotée de cinq portes et de quatre places, la Spring promet une autonomie avec le nouveau cycle WLTP de 200 km. Elle aura une vocation urbaine, d'autant que les performances seront limitées. Mais grâce au bonus, son prix sera compris entre 10 000 et 15 000 €, ce qui en fera la deuxième voiture du ménage idéale.

Duster restylé - 2022

Renouvelé fin 2017, le Duster 2 devrait être mis à jour d'ici le début 2022. Assurément, les retouches esthétiques seront légères. On trouvera la nouvelle signature lumineuse à l'arrière, à deux Y. L'amélioration portera sur l'équipement et la liste des motorisations, avec probablement l'arrivée de l'hybridation, peut-être l'E-Tech, une technologie que Renault aura d'ici là commencé à amortir.