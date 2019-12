Découverte vidéo du Volvo Brand Experience Center : la vitrine du constructeur

Sécurité, protection de l’environnement et design, voici les trois valeurs que Volvo met en avant dans ce Brand Experience Center.

Chaque thématique bénéficie d’un espace dédié et c’est naturellement la sécurité qui occupe le plus de place. Fer de lance de la marque suédoise – on lui doit notamment la ceinture 3 points et le siège bébé dos à la route – le constructeur expose un XC60 ayant subi les affres du crash-test et un XC90 dévoilant ses renforts de carrosserie. Mais le plus impressionnant est sans aucun doute la présence d’une S60 ayant eu un accident de nuit durant les années 2000. Heurté au niveau de la portière du passager avant par un véhicule venant en sens opposé, l'occupant de la place avant droite ayant eu la vie sauve grâce au renfort de la portière. Un vrai cas d’école pour Volvo qui s’est servi de cet accident de la route pour comprendre et améliorer encore la sécurité de ses modèles en reproduisant ce choix numériquement mais aussi sous forme de crash-test au sein du centre de sécurité. Côté animations, les visiteurs pourront tester leur temps de réaction ou même se rendre compte de l'importance de la ceinture lors d'un choc.

L’autre sujet important pour la firme porte sur le design . L’époque où les Volvo étaient des boîtes à chaussures (240, 740) est bel et bien révolue. Depuis plusieurs années, les modèles suédois affichent un dessin séduisant avec des traits communs composés notamment d’une calandre massive frappée en son centre par le logo – qui n’a pas évolué depuis sa création en 1927 -, et d’une signature lumineuse travaillée composée à l’avant de feux de jour reprenant la forme du marteau de Thor en forme de T, mais aussi à l'arrière avec des feux en forme de « L » sur beaucoup de modèles (gamme XC ou V) ou de « C » comme sur la S60 récemment essayée par exemple.

Volvo s’est aussi engagée dans la protection de l’environnement en électrifiant progressivement tous les modèles de sa gamme. C’est ainsi le cas de la S60 de mon collègue Pierre Desjardins disponible uniquement en hybride rechargeable. Une carburation que l’on retrouve également sur les XC60 et XC90 et qui équipera dans quelques mois le XC40. Ce même modèle sera décliné fin 2020 dans une version 100 % électrique, une grande première pour Volvo. Son nom XC40 Recharge.

Enfin, dans ce Brand Experience Center, Volvo nous présente sa vision de l’avenir avec la présence du concept 360 C, qui pourrait préfigurer le véhicule de demain. Un modèle 100% autonome et électrique dont l’habitacle peut se transformer selon les besoins en coin-repos ou en bureau suivant les besoins de chacun.

Même si ce lieu n’est pas ouvert au grand public puisqu’implanté au cœur du site de production de Torslanda, Volvo organise régulièrement des visites guidées ou de groupes. Alors pourquoi ne pas tenter votre chance si vous êtes de passage à Göteborg