Depuis 30 ans, la Renault Clio surveille sa prise de poids

Les voitures deviennent de plus en plus grosses et lourdes au fil des générations. Ce constat implacable donne toujours lieu à des comparaisons impressionnantes lorsqu’on place un modèle du marché actuel à côté de ses ancêtres du siècle dernier. Que vous preniez une Volkswagen Golf, une BMW Série 3 ou même un SUV, chaque nouvelle mouture progresse en taille par rapport aux précédents modèles. La Renault Clio n’échappe évidemment pas à cette règle universelle mais comme chez Peugeot et d’autres marques, elle essaie tout de même de lutter un peu contre cette tendance comme l’illustrent les spécialistes de Car industry Analysis.

Prenez la toute première Clio de 1990 et ses 982 kilos de masse moyenne à l’époque. Elle mesurait alors 3,709 mm de long, ce qui la rangerait aujourd’hui quasiment dans la catégorie des micro-citadines occupée par la Twingo (3,61 mètres). Elle a ensuite pris de la masse et de la carrure sur ses deux renouvellements suivants, avant de passer pour la première fois la barre des quatre mètres de long avec l’arrivée de la quatrième génération. Mais la masse moyenne de cette Clio 4 illustre aussi la tentative de l’époque de mieux contrôler la masse : malgré une bien meilleure sécurité structurelle, la Clio 4 pesait moins lourd que la Clio 3.

Une taille limite des citadines ?

Entre la Clio 4 et la Clio 5, les dimensions se sont carrément réduites pour la première fois même si la masse est repartie la hausse, probablement pas aidée par l’évolution des normes de sécurité et de pollution. Et au vu de la physionomie du marché actuel des citadines, on est peut-être arrivé à un palier au niveau de la longueur moyenne des autos de cette catégorie situé aux environs des 4,05 mètres. Concernant la masse en revanche, la sophistication des mécaniques imposée par la prochaine norme Euro7 et l’électrification générale du marché risquent de faire exploser la balance…