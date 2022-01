Essai - Renault Clio Blue dCi 100 (2022) : que vaut la dernière Clio diesel ?

En bref A partir de 21 850 €

Citadine polyvalente

Moteur diesel

Si le marché de la citadine est orienté vers l’essence, plusieurs constructeurs dont Renault continuent de proposer un moteur diesel. Si l’hybride et le GPL ne fonctionnent pas trop mal auprès des particuliers, le diesel gagne encore les faveurs des professionnels amenés à parcourir davantage de kilomètres au long de l’année. La Clio diesel reste malgré le climat actuel, la voiture économique du commercial.

La marque au Losange réorganise son offre dans ce sens avec désormais une offre unique pour la Clio, composée du 1.5 BluedCi 100 couplé à une boîte manuelle à 6 rapports. Ce moteur ne sera disponible qu’avec deux finitions pour le grand public : « Limited » à 21 850 € (qui comme son l’indique est limitée dans le temps) et « Intens », à 23 700 €. La finition « Business », réservée aux professionnels est facturée 21 750 €. Les tarifs sont en moyenne 300 à 400 € plus élevés que ceux de la Peugeot 208 BlueHdi 100 disponible dès 21 400 € mais avec davantage de finitions.

Si le tarif est plus élevé, l'équipement à bord est pléthorique avec pour notre version d’essai en finition « Intens » l’aide au parking arrière, l’accès mains libres, les modes de conduite, la signature lumineuse en forme de C, les rétroviseurs rabattables électriquement, l’instrumentation numérique de 7 pouces, la climatisation automatique, la navigation, les jantes alliage de 16 pouces et la sellerie mixte TEP/velours.

Autrefois proposé en versions 85 et 115 ch, le 1.5 BluedCi avait disparu du catalogue fin 2020 pour des raisons de normes d’homologation. Renault réintègre ce moteur dans une nouvelle définition de 100 ch qui combine le meilleur des deux mondes. Il offre l’agrément du 115 ch et la sobriété du 85 ch. Dans les faits, cela se traduit par une disponibilité immédiate à bas régime suivie d’accélérations soutenues en milieu de compte-tours. Idéal en ville et sur les réseaux secondaires, où la plage d’utilisation se situe le plus souvent entre 30 et 80 km/h. A plus haute vitesse, il s’avère un poil moins « élastique » que le 115 ch mais ses performances nous ont totalement convaincues. Ce petit dCi reprend bas et n’oblige pas le conducteur à tomber un rapport pour jouer sur le couple (220 Nm). Il vous emmènera sans difficultés au-delà des vitesses légales et se portera garant de votre sérénité dans les phases de dépassement sur l’autoroute ou les nationales.

Très discret, il est aussi bien aidé par une insonorisation soignée du compartiment moteur et de l’habitacle. Mais sa qualité première est la sobriété, homologuée pour 4,2l/100 km selon le cycle WLTP. De notre côté, nous avons relevé une moyenne de 5,1 l/100 km sur un parcours varié et sans jamais pratiquer l’éco-conduite. A ce jour, peu de voitures thermiques peuvent se vanter d’atteindre un score aussi bas en usage mixte. Il en va de même pour les rejets de CO2, homologués ici à 109 g de CO2/km, ce qui l’exempte de tout malus écologique.

Le châssis, lui, est toujours une brillante réalisation. Il est selon nous l’un des plus homogènes et des plus sûrs de la catégorie des citadines polyvalentes. La direction est bien calibrée, l’insonorisation est de grande qualité et les ingénieurs ont su trouver le compromis idéal entre confort et dynamisme quant au réglage des suspensions. Cette Clio diesel est une alliée au quotidien.

La Clio conserve son intérieur bien fini et son habitabilité remarquable permettant d'accueillir deux adultes confortablement à l'arrière et un volume de coffre conséquent, avec ici 284 litres en raison de la présence du réservoir d’AD Blue. En revanche le système multimédia EasyLink ne nous convainc toujours pas. Les graphismes sont soignés, certes, mais les performances sont bien en dessous de la concurrence. Le système présente des lenteurs.