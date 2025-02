Des autoroutes à 150 km/h en Europe et hors d’Allemagne !

L’heure n’est plus forcément à la réduction de la limitation de vitesse sur le Vieux continent. Alors que de nombreuses collectivités ont décidé de revenir aux 90 km/h au lieu des 80 km/h sur leur réseau secondaire chez nous et que l’Allemagne possède toujours ses autoroutes à la vitesse libre, voilà un autre pays qui décide de laisser ses automobilistes rouler plus vite.

On parle de la République tchèque, où une loi prévoyant l’augmentation de la vitesse maximale autorisée à 150 km/h sur les autoroutes vient d’être votée. Là-bas, cette vitesse maximale se limitait jusqu’à présent à 130 km/h comme chez nous (et dans de nombreux autres pays de l’Union européenne).

Trois autoroutes pour commencer

L’application de cette limitation de vitesse à 150 km/h impose évidemment de pouvoir compter sur un réseau autoroutier en très bon état et le ministre des Transports tchèque n’envisage pour l’instant que trois axes pour mettre en œuvre cette augmentation : la D1 autour de Brno, la D3 dans sa partie sud près de la frontière autrichienne et la D11 qui va de Prague jusqu’à la Pologne.

A noter que les Pays-Bas viennent eux de remonter la limitation de vitesse maximale sur leurs autoroutes à 130 km/h au lieu de 100 km/h précédemment (pour des raisons de limitation de la pollution). Rappelons que dans notre région du monde, il existe aussi des routes sans aucune limitation de vitesse sur l’île de man appartenant au Royaume-Uni. Mais chez nous comme dans la plupart des pays du nord, l’heure n’est pas du tout aux projets de relâchement de la vitesse maximale autorisée.