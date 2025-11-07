Il est désormais possible de personnaliser l’Alpine A290

L’A290 vous plait, mais vous voulez avoir une voiture unique, en tous les cas différente de celle des autres clients de la marque française. Attention, on ne parle pas ici d’un one-off comme peuvent le faire certains constructeurs de luxe, mais de déclinaisons un peu plus spéciales qu’à l’accoutumée.

Cette première proposition d’Alpine se compose de deux packs d’animation nommés « Signatures » et une livrée stripping « French Signature ».

Le premier disponible sur toutes les versions se caractérise par des touches de rouge ou de bleue appliquées du jonc de toit jusqu’aux parties basses des jupes et du diffuseur. Tout cela est accompagné de jantes 19'' Snowflakes noir brillant spécifiques rehaussées d’un liseré exclusif, ainsi que d’étriers de frein assortis à la couleur choisie (rouge ou bleu). Un tapis de sol spécifique, arborant le logo A fléché aux couleurs de la signature, complète cette offre.

La livrée Signature est proposée au prix de 900 € TTC pour les versions A290 GT, GT Premium & GT Performance et 500 € TTC pour la version A290 GTS.

La seconde livrée célèbre les origines françaises de la marque avec une ligne tricolore qui s’étend du capot jusqu’au toit. À cela s’ajoute également les mêmes jantes que précédemment, mais aussi une décoration apposée sur le toit représentant le logo A fléché. Cette possibilité de personnalisation est commercialisée au prix de 450 €.

Pour rappel, les prix de l’A290 oscillent entre 39 000 € pour la GT à 45 000 € pour la GTS, hors prime gouvernementale.