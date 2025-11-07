Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Logo Caradisiac    

J'ai compris

Publi info

Alpine A290

Le starter de 7h00

Il est désormais possible de personnaliser l’Alpine A290

Dans Nouveautés / Nouvelles versions

Olivier Pagès

0  

Un an après le début de commercialisation de l’A290 et face à une demande de la clientèle pour plus de personnalisation, Alpine a décidé de lancer l’Atelier Alpine afin de proposer des versions exclusives.

Il est désormais possible de personnaliser l’Alpine A290

L’A290 vous plait, mais vous voulez avoir une voiture unique, en tous les cas différente de celle des autres clients de la marque française. Attention, on ne parle pas ici d’un one-off comme peuvent le faire certains constructeurs de luxe, mais de déclinaisons un peu plus spéciales qu’à l’accoutumée.

Cette première proposition d’Alpine se compose de deux packs d’animation nommés « Signatures » et une livrée stripping « French Signature ».

Il est désormais possible de personnaliser l’Alpine A290
Il est désormais possible de personnaliser l’Alpine A290

Le premier disponible sur toutes les versions se caractérise par des touches de rouge ou de bleue appliquées du jonc de toit jusqu’aux parties basses des jupes et du diffuseur. Tout cela est accompagné de jantes 19'' Snowflakes noir brillant spécifiques rehaussées d’un liseré exclusif, ainsi que d’étriers de frein assortis à la couleur choisie (rouge ou bleu). Un tapis de sol spécifique, arborant le logo A fléché aux couleurs de la signature, complète cette offre.

La livrée Signature est proposée au prix de 900 € TTC pour les versions A290 GT, GT Premium & GT Performance et 500 € TTC pour la version A290 GTS.

Il est désormais possible de personnaliser l’Alpine A290
Il est désormais possible de personnaliser l’Alpine A290

La seconde livrée célèbre les origines françaises de la marque avec une ligne tricolore qui s’étend du capot jusqu’au toit. À cela s’ajoute également les mêmes jantes que précédemment, mais aussi une décoration apposée sur le toit représentant le logo A fléché. Cette possibilité de personnalisation est commercialisée au prix de 450 €.

Pour rappel, les prix de l’A290 oscillent entre 39 000 € pour la GT à 45 000 € pour la GTS, hors prime gouvernementale.

0  

Mots clés :

Commentaires ()

Déposer un commentaire

 

En savoir plus sur : Alpine A290

Alpine A290

SPONSORISE

Actualité Alpine

Voir toute l'actu Alpine

Toute l'actualité

Voir toute l'actu

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac

Recevez toute l’actualité automobile

L’adresse email, donnée obligatoire, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.

Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications).

Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique.

Cette donnée est également utilisée à des fins de mesure et étude de l'audience du site, évaluer son utilisation et améliorer ses services ; lutte anti-fraude ; et gestion de vos demandes d'exercice de vos droits.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).

Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données.

Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité