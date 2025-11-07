Pas de kei car au programme chez Renault, mais une baisse du prix de ses modèles électriques

L’idée fait de plus en plus son chemin et l’Europe devrait être plus bavarde d’ici décembre. Il s’agit des kei car, ou e-car, des modèles électriques plus simples et plus abordables que les modèles d’entrée de gamme déjà commercialisés. Le but étant de les proposer sous la barre des 15 000 €.

C’est l’ancien directeur de Renault, Luca de Meo, qui l’a évoqué en premier, suivi également de Stellantis, Jean-Philippe Imparato en est d'ailleurs un farouche défenseur.

Si les choses semblent avoir évolué avec l’arrivée de Franck Provost, Renault soutient toujours cette démarche, mais devrait l’appliquer différemment. Il souhaite que l’Europe gèle les nouvelles de sécurité pendant 10 à 15 ans, « ainsi, nous pourrons mobiliser nos ingénieurs pour améliorer les véhicules actuels et réduire le coût, ce qui se traduira par un prix plus bas pour le client. »

Jusqu’à 15 % moins cher

Pour M. Provost, le déploiement des normes GSR2 a eu un coût élevé et il ne souhaite pas mobiliser ses ingénieurs chaque année pour développer de nouvelles aides à la conduite. Selon le président de Renault, si l’Europe n’impose plus de nouvelles normes, « nous disposons d’une marge de manoeuvre supplémentaire de 10 à 15 % que nous pouvons emprunter ».

Le président de Renault précise également que « ce segment doit être exclusivement électrique parce que la décarbonation est une priorité pour l’Europe et que Renault ne fera jamais marche arrière. » Il faut dire que la marque possède trois citadines électriques dans sa gamme et qu’elle compte bien les vendre sans avoir à développer en plus une véritable e-car.