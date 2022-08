Des gendarmes en Tesla, vrai ou fake ?

Tout le monde connait désormais les Alpine A110 de la gendarmerie nationale, ces jolies remplaçantes des vieillissantes Renault Mégane RS de troisième génération sillonnant désormais les autoroutes françaises à la recherche de chauffards. Les militaires songeraient-ils à étoffer leurs flottes de véhicules d’intervention rapide avec de nouvelles berlines électriques à hautes performances ?

C’est ce qu’on pourrait croire en découvrant cette image d’une Tesla Model S bleue photographiée par l’un de nos lecteurs sur une zone industrielle, près du circuit des 24 heures du Mans. Elle montre un exemplaire de la berline américaine dans son ancienne version, équipée de plaques « W » et d’une rampe lumineuse sur le toit. On remarque également une affichette vraisemblablement marquée « Gendarmerie » sur le pare-soleil côté passager. Il n’y a en revanche pas de sérigraphie sur la carrosserie de la voiture.

Une Tesla pour les gendarmes ?

Alors, s’agit-il d’un véhicule évalué par la gendarmerie en vue d’une possible utilisation par les services en renfort des Seat Leon Cupra et autres Alpine A110 ? D’un véhicule saisi et réaffecté pour les militaires français ? Ou plutôt d’un show-car préparé par une société sans aucun rapport avec les forces de l’ordre ? Contactés à ce propos, les services de la gendarmerie du Mans nous disent ne pas avoir connaissance d’un tel projet.

Remerciements chaleureux à Bastien, un de nos lecteurs, pour nous avoir transmis le cliché.