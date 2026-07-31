Deux entités japonsaises s'allient pour contrer la Chine

Pour l'industrie automobile, l'enjeu est clair : contrer l'arrivée massive des constructeurs chinois sur les différents marchés mondiaux. Nissan et Honda l'ont bien compris et ont décidé de coopérer dans plusieurs domaines, selon des sources japonaises. Leur objectif est simple : partager certains développements afin de réduire les coûts.

Pour le moment, aucune date officielle n'a été annoncée. Toutefois, le président de Honda, Toshihiro Mibe, a déclaré que les discussions avec Nissan étaient « très avancées ». De quoi laisser penser qu'une annonce pourrait arriver prochainement. Par ailleurs, cette collaboration pourrait également s'étendre à Mitsubishi et concerner le développement de calculateurs communs pour les véhicules électriques et hybrides. Selon plusieurs médias japonais, cette coopération pourrait se concrétiser entre 2029 et 2030.

Une collaboration dans quel but ?

Cette collaboration a pour principal objectif de contrer l'offensive des constructeurs chinois sur le marché automobile. En effet, de plus en plus de marques chinoises s'imposent à travers le monde grâce à des prix très compétitifs, mais aussi à des technologies toujours plus avancées.

Grâce à ce partenariat, Nissan et Honda pourraient notamment développer un système d'exploitation commun destiné aux futurs véhicules définis par logiciel. Cette coopération leur permettrait également de réduire leurs coûts de développement tout en mettant en commun leurs compétences techniques. Il est aussi possible que les deux constructeurs travaillent ensemble sur des technologies de conduite autonome assistées par l'intelligence artificielle.