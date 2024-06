Deuxième restylage pour la Hyundai i30

La Hyundai I30 de troisième génération a été lancée sur le marché en 2017 et restylée en 2021. La logique industrielle voudrait donc qu’après sept ans de carrière, la compacte coréenne passe à une toute nouvelle mouture. Mais en ces temps où les constructeurs automobiles investissent massivement dans les voitures électriques tout en ne voulant pas abandonner totalement les modèles thermiques car ils continuent de se vendre mieux que prévu, ils rallongent désormais la durée de vie de ces derniers avec des améliorations additionnelles plutôt que de concevoir des modèles entièrement nouveaux (ça coûte moins cher).

Voilà donc la i30 restylée pour la seconde fois et adaptée aux normes GSR2 européennes, qui va continuer sa carrière pour une durée que nous ne connaissons pas encore. Difficile de distinguer cette mouture tant le style reste proche de celui de la précédente, avec seulement quelques détails dans les boucliers. Notez que les feux arrière à LED sont désormais de série et que la voiture possède de nouvelles jantes.

Hyundai ne nous montre pas l’intérieur pour l’instant mais on apprend qu’il est lui aussi amélioré : « Parmi les nouveaux équipements de Hyundai i30 figurent un combiné d’instrumentation LCD couleur de 4,2 pouces proposé de série, trois ports de charge USB-C implantés à l’avant et à l’arrière, les mises à jour cartographiques à distance et un combiné d’instrumentation entièrement numérique de 10,25 pouces disponible en option », peut-on lire dans le communiqué.

Pas d’infos sur les moteurs pour l’instant

Outre des aides à la conduite plus sophistiquées et quelques améliorations dans l’ambiance intérieure, cette i30 garde le mystère sur sa gamme de motorisations pour l’instant mais on sait déjà qu’elle ne proposera plus la variante sportive N de 275 chevaux. Les détails et les prix seront révélés ultérieurement.