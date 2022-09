DS 7 restylée: rendez-vous lundi 12 septembre pour les premières images de l'essai

Lancée en 2018, la DS 7 a très rapidement su trouver sa place sur le segment des SUV. Mieux, pendant années, elle est même devenue la principale vente de DS puisqu'elle a représenté jusqu’à 50% des ventes en se positionnant comme le SUV premium le plus écoulé en France entre 2018 et 2021.

Même ce succès indéniablement, il est grand temps pour elle d'évoluer. Avant tout, DS a décidé de changer le nom, fini DS 7 Crossback mais simplement DS 7. Les modifications portent principalement sur le design des parties avant et arrière. Ainsi, la face hérite d'une calandre plus large et surtout d'une nouvelle identité visuelle qui se compose de feux de jour inédits dénommés « DS Light Veil », se caractérisant par quatre traits comprenant 33 LED et sur certaines versions de projecteurs Matrix LED. Changement aussi au niveau de la poupe avec un hayon redessiné.

Statu quo dans l'habillage avec toutefois de nouveaux matériaux. Les aspects pratiques qui demeurent les mêmes sont toujours aussi appréciables.

Sous le capot, ça bouge aussi avec l’introduction d’une version hybride rechargeable 360 ch directement issue de la DS9. Pour le reste, on trouve, deux autres versions hybrides rechargeables de 225 et 300 ch, qui profitent d’une nouvelle batterie de 14,2 kWh permettant d’augmenter l’autonomie en électrique de 10 km soit un total de 65 km. Il y a enfin un bloc diesel de 130 ch. Pas d’essence en revanche.

Nous vous donnons rendez-vous demain pour les premières images de l'essai qui se déroulera dans la région de Nice. Nous aurons à cette occasion, une DS 7 E-Tense 225 ch.