E85 : les Range Rover Evoque et Land Rover Discovery Sport lancés en version Flexfuel

L'E85 fait de plus en plus d'adeptes, mais curieusement, les constructeurs ne se pressent pas pour proposer des modèles déjà compatibles. En attendant le retour du Flexfuel chez Ford, qui avait connu le succès avec le précédent Kuga doté de ce type de motorisation, Land Rover crée la surprise en lançant une déclinaison E85 des Evoque et Discovery Sport.

Celle-ci est basée sur la motorisation P200, un essence de 200 ch, qui conserve au passage son système de micro-hybridation. Les modèles sont donc dès leur sortie de concession capables de rouler au superéthanol E85, carburant qui contient entre 65 et 85 % d'éthanol, qui a l'avantage d'être vendu à un prix très agressif, en moyenne 70 centimes d'euro le litre. L'E85 entraîne toutefois une hausse de la consommation, jusqu'à 25 %, mais on s'y retrouve vu la différence de prix avec le SP95. Land Rover a mis en place un site pour calculer l'économie possible.

Bien sûr, en tant que Flexfuel, ces modèles peuvent rouler au SP95 (et même au 98). De quoi rassurer si vous ne trouvez pas de station sur votre trajet, même si cela devient de plus en plus facile. 1 850 stations distribuent de l'E85 (sur un total de 11 000).

Il y a aussi un avantage sur la part régionale de la carte grise. Surtout, les modèles Flexfuel profitent d'un abattement de 40 % sur les émissions de CO2 appliquées lors du calcul du malus. Résultat, ces Evoque et Discovery Sport échappent au malus ! Le Discovery Sport commence à 45 860 €, l'Evoque à 46 050 €.