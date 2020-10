Elisez la voiture du salon de l'auto Caradisiac

20 ans de Caradisiac, d'essais, de reportages, de déplacements, d'actualité et de conseils auprès du grand public. Mais c'est aussi, sans oublier, des salons automobiles à ne plus pouvoir les compter ! Et histoire de célébrer cette double décennie d'existence, nous vous laissons à nouveau la parole pour élire la voiture du salon Caradisiac. A la différence des autres élections, ici, c'est une sélection 100 % Caradisiac avec des autos acheminées en Normandie par transporteur. Nous avons fait un premier tri, et c'est désormais à vous de décider celle qui est LA voiture du salon Caradisiac, et un peu, aussi, la voiture du moment...

Quelle est la voiture du salon Caradisiac ? Audi RS6

BMW Série 5 restylée

Citroën C4

Cupra Formentor

DS9

Opel Insignia restylée

Peugeot 3008 restylé

Renault Clio hybride

Seat Ateca restylé

Volkswagen ID 3

Audi RS6

BMW Série 5 restylé

Citroën C4

Cupra Formentor

DS9

Opel Insignia Restylé

Peugeot 3008 restylé

Renault Clio hybride

Seat Ateca restylé

Volkswagen ID3