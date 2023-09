En direct du salon de Munich 2023 (vidéo) - Lotus Eletre : les préceptes maison piétinés par le public ?

Colin Chapman doit se retourner dans sa tombe à la vue de ce 4x4 badgé Lotus. Car avec 2,5 tonnes sur la balance, l'Eletre est loin du précepte "Light is Right" (ce qui est léger est bon) cher au fondateur de la marque. Pourtant, le public semble captivé par ce pachyderme électrique exposé en vitrine dans les rues de Munich plutôt que dans le hall d'exposition, et oublier totalement l'hérésie qu'il constitue. Que voulez-vous : Geely, le groupe chinois désormais propriétaire de la marque (et de Volvo et Polestar entre autres), s'inscrit dans son époque.

Et l'Eletre a de quoi susciter l'intérêt. Déjà parce qu'il a une gueule, au moins aussi impressionnante que celle d'un certain Lamborghini Urus qui, lui aussi, a dirigé sa marque vers de nouvelles galaxies, avec toutefois un surpuissant moteur thermique. Ensuite, parce que ce SUV 100 % électrique s'annonce comme l'un des plus aboutis du moment, et un sérieux rival du futur Porsche Cayenne électrique et du Tesla Model X.

Doté d'un moteur sur chaque essieu, l'Eletre ne propose pas moins de 603 ch dans sa version de base 450 (pour un 0 à 100 km/h en 4s5), et même 905 ch en version haut de gamme 675 (2s9 sur le même exercice). Par ailleurs, il dispose d'une batterie maousse de 109 kWh nets, et acceptant du courant continu en 350 kW pour des recharges ultrarapides. Enfin, ses 5,10 m de long garantissent un espace intérieur géant, avec notamment une place aux jambes royale, un coffre arrière de 688 litres dans sa version cinq places (611 litres pour le quatre places doté d'une encombrante sono), et un bac de 46 litres à l'avant pour les câbles de recharge.

L'Eletre est d'autant plus intéressant qu'il est plutôt bien placé côté tarifs, fabrication chinoise oblige : en débutant à 97 890 €, il offre un rapport prix/performances/prestations remarquable. Cela posé, il n'y a pas de miracle : si son Cx de 0,26 est plutôt satisfaisant, sa surface frontale et son poids pénalisent la consommation, comme nous avons pu le constater lors d'un premier essai réalisé par notre journaliste Cédric Pinatel : en roulant cool, difficile de descendre sous les 25 kWh/100 km. Soit une autonomie assez décevante d'environ 400 km, le bestiau pouvant même réclamer 40 kWh/100 km quand on veut profiter de sa puissance et du bon potentiel du châssis (la batterie se vide alors en 275 km). Difficile, dès lors, de considérer cette Lotus comme un véhicule vert…

L'instant Caradisiac : une Emira pour consoler les passionnés !

Que les amateurs de la marque se rassurent : Lotus continue à proposer des coupés sportifs et exposait, au côté de l'Eletre, sa récente Emira. Certes, le traitement est résolument luxueux et le poids de 1 458 kg (!) bien supérieur à ce que pouvait proposer le constructeur l'Elise, par exemple. Mais l'auto est joliment dessinée, et voir une fiche technique indiquant un V6 3.5 suralimenté de 400 ch derrière les sièges (et un 0 à 100 km/h en 4s2) a quelque chose de fort satisfaisant, surtout par les temps qui courent…