Le score de 125 000 visiteurs l'an passé pourrait bien être dépassé, mais c'est à la fin des salons que l'on en mesure la fréquentation, et c'est donc demain soir que l'on saura si 2024 est un grand cru de Rétromobile. En attendant, nous avons interrogé ceux qui ont foulé les moquettes de la Porte de Versailles tout au long de la semaine pour leur poser une simple question : en quoi roulent-ils ? Une question légitime adressée à ceux qui admirent des autos hors de prix et qui n'ont pas, pour autant, les moyens de se les payer

dailymotion En quoi roulent les visiteurs de Rétromobile ?

Croisés près d'un stand ou s'alignent quelques jolies Mercedes, ces deux messieurs sont conquis par la marque depuis longtemps. Si l'un d'eux avoue conduire un gros Classe G, son ami se contente d'une plus modeste Classe A "hybride rechargeable". Comment, dans le futur, va se débrouiller ce Parisien avec son gros 4x4 marqué de l'étoile ? "Je possède aussi un Volkswagen Sharan". Plus simple pour affronter les rues de Paris d’où les SUV et autres 4x4 seront peut-être bientôt bannis.

"Qui n'a pas une Jaguar pour ses cinquante ans a raté sa vie"

Un peu plus loin, un couple admire d'anciennes Ferrari. Pas vraiment leur auto de tous les jours, puisque madame conduit une Fiat 500 "moderne, pas l'ancien modèle" pendant que monsieur se déplace en Peugeot 3008, tout aussi récent. Pourtant, il concède son goût des anciennes. En l'occurrence les motos plutôt que les autos. "Je possède une Harley Davidson de 32 ans d'âge".

Tout près d'eux, un homme et son fils regardent les voitures proposées aux enchères par la maison Artcurial. Lui, roule en BMW M4 de 2015, alors que le jeune homme se contente d'une Mini de 2006, Une fidélité familiale à la marque BMW ? Les rêves du père de famille sont pourtant plus anglais qu'allemands. "Qui n'a pas une Jaguar pour ses cinquante ans a raté sa vie", paraphrase-t-il. Sa Jaguar de rêve à lui, est une Type E, "puisqu'Enzo Ferrari disait que c'est la plus belle voiture du monde." Presque aussi rare, cet autre visiteur, qui roule en Renault Avantime, possède également une MGB et n'a d'autres rêves que les jolies autos qu'il possède.

Le jeune homme, croisé dans la zone des autos vendues moins de 25 000 euros, est plus pragmatique. Il possède une MGB de 1969 et a failli la proposer à la vente dans cet espace. "Il en coûte 500 euros pour exposer sa voiture. Mais je trouve que les prix proposés sont un peu au-dessus des prix du marché". Ce qui ne l'empèchera peut-être pas d'en profiter l'année prochaine. Si l'espace en question est toujours d'actualité.