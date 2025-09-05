En vrai, le Hyundai Insteroid fait terriblement envie !

À n’en pas douter, l’Insteroid porte bien son nom. Si la base est bien l’Inster, le petit véhicule urbain de la marque apparu en fin d’année dernière, il n’a franchement plus rien à voir avec ce dernier.

En plus d’un résultat mélangeant le monde du gaming et de la compétition, l’Insteroid est bourré de détails. Nous avons pu nous en rendre compte à l’occasion de la présentation du concept prévu pour le Salon de Munich, un véhicule que vous pourrez découvrir dès le 9 septembre.

Pour en revenir à notre Insteroid, il pourrait presque rendre jaloux une ancienne star du Groupe B des années 80 comme l’Audi Quattro ou la Peugeot 205 Turbo 16 ou tout simplement s’aligner au départ de la mythique course de Pikes Speak. Il faut dire que les ailes hyper larges et généreusement ajourées pour libérer la pression dans les passages de roue donnent une assise peu commune à notre petit véhicule urbain. Ces ailes renferment de grandes roues à la largeur disproportionnée. Ces dernières sont par ailleurs chaussées de pneus slicks accueillant des motifs de pixel. Un gimmick que la marque s’est emparée pour l'apposer sur de nombreux modèles.

À l’avant, le bouclier est si proche du sol qu’il est difficile d’y glisser la main. Au-dessus de cette véritable pelle à tarte, le capot, la calandre et les optiques sont très proches de l’Inster de série. À l’arrière, le double becquet pourrait presque faire passer celui de la Porsche 911 GT3 RS pour un accessoire venant de Norauto.

Toute cette exubérance se retrouve à l’intérieur, entièrement vidé. L’arceau-cage donne immédiatement le ton, tout comme les sièges baquet. Pédalier perforé, sangle d’ouverture de portière, planche de bord minimaliste et ajourée, l’univers du rallye est omniprésent. On note également l’apparition de widget en guise de tableau de bord, des accessoires déjà vu à bord du concept Renault Scénic Vision en 2022.

Un concept cantonné au salon

Mais que cache cet Insteroid sous cette carrosserie bodybuildée ? On se voit rêver qu’il reprenne le groupe motopropulseur de la Ioniq 5 N avec ses quatre roues motrices, ses 650 ch et surtout son mode de conduite capable de reproduire les sensations d’un moteur à combustion interne !!

C’est ainsi que cette Hyundai Insteroid pourrait être une concurrente sérieuse à la Renault 5 Turbo 3E. Seulement, le concept ne passera pas le stade de la série, mais il démontre que la marque se porte bien, a confiance en ses produits, et sait s’amuser.