Encore une mauvaise nouvelle pour Chrysler

Vous vous souvenez du temps où Chrysler figurait parmi les plus grandes marques automobiles américaines ? C’est vieux, tout ça. Actuellement, Chrysler ne propose plus que deux modèles dans sa gamme aux Etats-Unis : les Pacifica et Voyager, deux gros monospaces dont la conception n’est plus toute jeune.

Depuis de longues années, Chrysler attend désespérément des nouveautés importantes pour se relancer de l’autre côté de l’Atlantique où Dodge et surtout Jeep sont en bien meilleur état. Cette relance devait arriver en 2026 avec la préparation d’un tout nouveau crossover électrique, basé sur le concept-car Airflow de 2022.

Le modèle est reporté, mais…

Hélas, ce modèle a une nouvelle fois été reporté comme le rapportent les journalistes d’Automotive News. La conception de ce crossover prend plus de temps que prévu et son design aurait beaucoup évolué depuis la présentation du concept-car Airflow. Le fait qu’il doive embarquer un groupe motopropulseur électrique, à une époque où les moteurs thermiques comptent plus que prévu surtout aux Etats-Unis, explique peut-être ce nouveau retard.

Les gens de Chrysler précisent qu’un restylage du monospace Pacifica est bien prévu pour 2026 et qu’un troisième modèle (sans doute basé sur le concept-car Alcyon) est également au programme pour la seconde partie de la décennie.