Land Rover a bâti sa réputation sur l’aventure, la robustesse et les capacités de franchissement de ces modèles. Bien sûr, la marque a aussi lié son image à celui d’un constructeur haut de gamme, dont le Range Rover en est le porte-étendard.

Pourtant, le Defender qui a connu une carrière peu commune qui a débuté en 1948 pour ne s’arrêter qu’en 2016, était le candidat idéal pour affronter l'une des courses les plus difficiles : le Dakar, ou anciennement Paris-Dakar. Rustique, capable de vous emmener partout, il avait une carte à jouer.

La marque a changé d'avis et c'est bien un Defender qu'elle engagera. Bien sûr, il s’agira du modèle apparu en 2019 et dont les capacités de franchissement font honneur à la marque. Dans un premier temps, Land Rover s’engagera en tant que partenaire l’année prochaine (du 3 au 17 janvier), et ce jusqu’en 2028. Une façon d’appréhender quelque peu l’épreuve avec une flotte de véhicules destinés à assurer le transport des officiels, des médias et des VIP.

De plus, six Defender de reconnaissance spécialement équipés seront fournis pour aider les officiels de l’organisation afin de tester les itinéraires des prochaines éditions. Les détails du Dakar 2026 et les caractéristiques des Defender qui y participeront seront connus pendant l’édition 2025 qui se déroulera en Arabie saoudite. Trois constructeurs ont répondu présent de façon officielle : Toyota, Ford et Dacia avec son Sandrider et Sébastien Loeb à son volant.

Le Camel Trophy dans le rétroviseur

Enfin, Land Rover s'attaquera pour la première fois au rallye-raid le plus difficile du monde

Le Dakar, anciennement Paris-Dakar, est une course mythique dont la première édition a eu lieu en 1978. Si des équipes privées ont pu engager des Land Rover, jamais la marque n’y a assisté de façon officielle.

Land Rover a toutefois fait parler d’elle avec le Camel Trophy (et dans une moindre mesure le G4 Challenge qui a suivi), une compétition qui s’est déroulée un peu partout dans le monde (Brésil, Australie, Sibérie, Zaïre…) entre 1980 et 2000. Si des Jeep ont participé à la première édition, la relève s’est poursuivie avec des Defender et des Range Rover. Les images impressionnantes de l’époque furent une belle pub pour la marque : passage de gués, construction de ponts, multiples sauts… Pour ceux qui ont connu cela enfant comme votre serviteur, certaines images restent gravées.