Essai - BMW Série 4 Gran Coupé 30d (2022) : vive le 6 cylindres, même diesel

EN BREF Version berline coupé de la Série 4 Diesel le plus puissant À partir de 62 100 €

BMW possède dans son catalogue de très nombreuses berlines (Série 5 et 7 notamment) mais également beaucoup de berlines coupés. On peut citer notamment les Série 2 et 8 Gran Coupé. Cette gamme a été complétée récemment par notre Série 4 Gran Coupé, qui vient s’ajouter au coupé et au cabriolet.

Esthétiquement, celle-ci reprend logiquement le style de cette famille avec notamment sa face avant caractéristique qui se distingue en particulier par sa calandre composée des deux haricots qui ont été énormément agrandis. Elle est entourée par des projecteurs effilés. Impossible de la confondre avec une Série 3 par exemple, mais cette identité est reprise aussi sur la i4, la berline 100% électrique dérivée de cette Série 4 Gran coupé. Mais la spécificité de cette Série 4 ne s’arrête pas à sa partie avant puisqu’elle se retrouve aussi au niveau de l’arrière avec une chute de pavillon arrière prononcée classique pour les berlines coupés et on retrouve bien évidemment des vitres sans encadrement, autre gimmick de ce type de véhicule.

Si les Série 4 Gran Coupé partagent des points communs avec la i4 sur le plan extérieur, ce n’est pas le cas dans l’habitacle où l’on ne retrouve pas la présentation de l’électrique constituée de la double dalle numérique, mais plutôt une planche de bord traditionnelle, quasi identique à celle de la Série 3 avec une instrumentation numérique mesurant 12,3 pouces assez basique pouvant être couplée à un affichage tête haute et un écran multimédia de 10,25 pouces. Rien à redire concernant la qualité des matériaux d’excellente qualité et il en est de même de l’assemblage.

Mesurant désormais 4,78 m soit 14 cm de plus qu’avant, cette Série 4 Gran Coupe s’agrandit de tous les côtés puisqu’elle gagne aussi près de 3 cm en largeur, 5 cm en hauteur et en empattement. Malgré cela, son habitabilité n’est pas exceptionnelle. Alors oui, les passagers arrière ont de la place, mais on aurait pu s’attendre à mieux, d’autant plus qu’il faudra composer avec un imposant tunnel de transmission qui condamne quasiment la place centrale arrière ou du moins la réserve à du dépannage. Attention également à la garde au toit, les passagers de plus de 1,85 m risquent de se sentir un peu à l’étroit. Bon point en revanche pour le coffre avec une contenance de 470 litres (+ 39 litres par rapport à la précédente génération) accessible par un hayon, qui s’avère donc nettement plus pratique qu’une Série 3 avec son coffre.

Disponible à son lancement avec un seul moteur diesel (le 20d 190 ch), que nous avons pu tester lors d’un premier essai, cette Série 4 s’enrichit d’une deuxième offre dans cette carburation, le 30d, l’un des derniers cylindres diesel de la marque. Moteur bien connu, il développe 286 ch, 650 Nm de couple et est uniquement disponible avec la transmission intégrale et bien évidemment avec la boîte de vitesses à 8 rapports. Il faut noter qu'il reçoit un système de micro-hybridation 48 volts, permettant de lui faire bénéficier d'une assistance électrique dans certaines situations.

Dès la mise en route et les premiers tours de roues, on retrouve avec bonheur la sonorité du 6 cylindres. Alors certes, il s’agit d’un diesel, bien loin de celle nettement plus envoûtante qu’avec un bloc essence, mais ce 6 cylindres est sympa et respire la puissance. Cela se ressent immédiatement avec un couple, qui fait parler de lui grâce à des reprises et des accélérations toniques comme en atteste le 0 à 100 km/h abattu en 5,3 s. Tout cela est d’autant plus appréciable qu’il n’y a aucune perte de motricité grâce à la présence de quatre roues directrices. Ainsi pourvue, notre Série 4 confirme son statut de grande routière puisque ce six cylindres lui va à merveille et cela va de pair avec un confort de fonctionnement de premier ordre. Ainsi, grâce à une insonorisation de tout premier ordre, les occupants profitent d’un excellent confort. La filtration des bruits d’air et de roulement est parfaitement calibrée.

Faite pour dévorer des kilomètres, il n’en demeure pas moins que cette Série 4 est avant tout une BMW, c’est-à-dire qu’elle ne met pas de côté le dynamisme. Ainsi, la direction est précise et consistante et on place facilement la voiture sur la trajectoire choisie. Attention toutefois, au poids, car cette 430d est lourde, très lourde, puisqu’elle pèse 1 920 kg. À titre de comparaison, c’est 220 kg de plus que la 20d. La présence du 6 cylindres et de la transmission automatique explique cela, mais on aurait apprécié que la différence soit moins conséquente. Forcément, cela se ressent notamment lors des enchaînements de virages, mais le bilan demeure positif.

Terminons enfin par évoquer les aspects financiers. Les tarifs de notre Série 4 Gran Coupé débutent à partir de 62 100 €. C’est 4 750 € de plus que le 20d à finition équivalente, mais cela reste un écart classique pour obtenir un 6 cylindres et cette différence se rattrape lors de la revente. À côté de cela, il faudra compter également sur un malus légèrement plus élevé puisqu’avec des rejets compris entre 145 et 160 g, il oscille entre 540 et 2 205 € suivant la finition. La consommation est surprenante, car nous avons enregistré une moyenne de 5,7 l/100 km sur notre parcours comprenant pourtant des passages sur autoroutes allemandes illimitées.