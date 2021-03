Essai - Cupra Formentor TSi 150 (2021) : que vaut l'entrée de gamme ?

En bref SUV coupé A partir de 33 050 € 2 roues motrices

Il est courageux voir risqué aujourd’hui pour un constructeur de se lancer dans la commercialisation de voitures de sport, tant le climat écologique et fiscal est tendu pour ce type de voitures. Le Formentor, véritable ambassadeur de la marque et assurément l’un des SUV au caractère le plus trempé du marché avec ses 310 ch, se voit par exemple pénalisé par un malus écologique de 13 000 € en sus de son prix de vente élevé (44 670 €). Pour le client comme pour le constructeur (soumis à une taxe européenne spécifique), l’intérêt est de vendre ou d’acheter un véhicule avec un taux de CO2 réduit.

Pour ce faire, les constructeurs n’ont d’autres choix que de « verdir » leur gamme en introduisant des moteurs à faibles émissions de CO2 comme un hybride rechargeable ou encore un diesel. Vous trouverez par exemple dans le configurateur du Formentor, deux motorisations hybrides rechargeables mais aussi une proposition pour un 2.0 TDi de 150 ch. Ce n’est pas très sportif mais c’est efficace pour abaisser les taux de CO2.

C’est dans cet objectif de descente en prix et en taxes que la marque a fait le choix d’introduire le quatre cylindre essence à désactivation des cylindres conçu par le groupe Volkswagen. Ce moteur de 150 ch permet à Cupra de vendre son spectaculaire Formentor à des prix plus abordables puisque l’offre débute à 33 050 € avec la boîte mécanique et 34 950 € pour profiter de la boîte automatique DSG7, précisément notre version d’essai. Les montant du malus deviennent plus raisonnables puisqu’ils oscillent désormais entre 280 et 1 276 €, selon la configuration choisie (équipement, transmission, etc.).

S’afficher à des prix raisonnables, c’est d’ailleurs la principale qualité de cette version d’entrée de gamme car à l’usage le Formentor TSi 150 ne reflète en aucun cas la philosophie de « voiture sportive pour passionnés » revendiquée par Cupra. Au volant de ce SUV coupé au look résolument sportif, le conducteur sera déstabilisé dans un premier temps par la sonorité inexistante du 4 cylindres. Il se sentira ensuite frustré par les accélérations mollassonnes et les reprises tout aussi anémiques délivrées par le 1.5 TSi de 150 ch. Le faible couple (250 Nm), le poids important (1 430 kg) et la gestion de la boîte DSG, privilégiant sans surprise l’efficience, freinent considérablement le Formentor dans sa quête de sportivité. On aimerait se réjouir en obtenant des consommations basses, même pas. Nous avons relevé une moyenne de 7,2 l/100 km durant notre essai. C’est finalement en ville que cette version TSi 150 s’avère la plus agréable à conduire, de part sa discrétion et sa souplesse.

Si le moteur TSi 150 incite à une conduite de bon père de famille, le châssis lui, invite à la débauche. C’est d’ailleurs le plus frustrant car vous ne pourrez pas profiter pleinement de tout le potentiel qu’offre ce dernier. Le comportement est malgré tout orienté vers la sportivité avec un amortissement ferme, un freinage plein de mordant et une direction franche et directe. Cupra a tout de même adapté les trains roulants pour rendre encore plus vivable son Formentor au quotidien. Premièrement, cette version TSi 150 est une traction ce qui permet d’abaisser la consommation de carburant mais réduit en contrepartie l’efficacité sur route, par rapport à la méchante version VZ de 310 ch, équipée d’une transmission intégrale. Ensuite, elle adopte des jantes de 18’’ à flancs plus larges (245/45/18) avec pour but de renforcer le niveau de confort. Le Formentor se montre davantage conciliant avec ses occupants.

A bord, deux écrans de 12 pouces se chargent de rassembler la majorité des fonctions avec au final très peu de boutons physiques et c’est bien dommage car pour régler les flux d’airs ou la puissance de la ventilation le conducteur est obligé d’effectuer plusieurs manipulations. Les raccourcis tactiles, placés sous l’écran, dédiés aux réglages de la température sont quant à eux peu efficaces. La finition est flatteuse.

On est extrêmement bien installé dans les sièges sports ainsi qu’aux places arrière où les passagers apprécieront le vaste espace aux jambes. Le coffre, lui propose 450 litres pour les bagages. C’est dans la moyenne basse de la catégorie avec toutefois une roue de secours temporaire placée sous le plancher.