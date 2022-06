Essai - Fiat E-Ulysse (2022) : un (court) voyage en classe confort

EN BREF Fourgon 100% électrique À partir de 60 900 €

Heureux qui comme Ulysse a fait un long voyage… 10 ans de périple et de multiples arrêts à travers la Grèce, la Crète ou l’Italie. Heureux comme l’E-Ulysse qui pourra faire un long voyage avec de multiples arrêts pour recharger ses batteries. Mais pas de mauvais esprit… Cette nouvelle grande voiture, dérivée de l’utilitaire Scudo, est surtout destinée au transport de personnes et sera grand taxi, navette d’hôtel et d’aéroport, véhicule de voyagiste ou de transfert de VIP avant d’être voiture pour famille nombreuse. En tout cas, les temps changent. Avant, c’est-à-dire entre 1994 et 2010, le Fiat Ulysse était un monospace, commun avec les PSA de l’époque Peugeot 806 et Citroën Évasion. Le Fiat Ulysse d’aujourd’hui ne sera qu’électrique et voit un E accolé à son nom. Il est toujours fidèle à sa filiation historique : Fiat est dans le giron de Stellantis et l’Ulysse électrique fait donc modèle commun avec les Peugeot e-Traveller et Citroën ë-Space Tourer. Il reprend toutes les caractéristiques de ses frères, jusque dans les détails. Une seule exception : la calandre et le très imposant logo de la marque. Cela s’appelle du rebadging.

Un salon sur roues

Deux modèles au menu : le E-Ulysse, sans autre dénomination, et le E-Ulysse Lounge, objet de cet essai. Le premier peut accueillir jusqu’à 8 personnes avec des banquettes trois places 2/3-1/3 en rang 2 et 3. Comme son nom le laisse entendre, la seconde version se veut franchement orientée haut de gamme. En rang 2, les sièges individuels sont pivotants et permettent de faire salon autour d’une table escamotable et d’être face aux autres passagers du rang 3, tout aussi confortablement installés dans leurs sièges individuels.

Ce Fiat est un grand véhicule. Le modèle standard s’affiche à 4,95 mètres et le long à 5,30 m, les deux mesurant 1,90 mètre. La finition Lounge est proposée sur les deux longueurs. Toutes places occupées, le volume de chargement dans le coffre est de 900 litres en standard et de 1 500 litres sur le long.

Le E-Ulysse possède les mêmes bases mécaniques et techniques que ses frères. Un moteur de 100 kW au maximum, ce qui représente 136 chevaux, 260 Nm de couple, vitesse maximale de 130 km/h, un poids à vide supérieur à 2 tonnes. Deux capacités de batteries sont proposées, 50 kWh pour une autonomie annoncée de 230 kilomètres et 75 kWh pour 330 kilomètres d’autonomie. Pour la recharge, un chargeur 7 kW avec un câble pour les prises domestiques est de série. Le câble pour la Galbés ou les stations publiques est une option. Pour le Lounge, uniquement proposé avec la 75 kWh, la charge rapide 100 kW est de série, permettant de recharger la batterie à 80 % en 45 minutes.