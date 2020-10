Essai - Ford Tourneo Custom PHEV (2020) : à utiliser avec modération

Dans la famille Ford Transit, Tourneo est l’appellation désignant les véhicules destinés aux transports de personnes. Il y a ainsi le petit Ford Tourneo Courier, le moyen Ford Tourneo Connect et le grand Ford Tourneo Custom. Pour ce dernier, son nom peut encore être augmenté d’une terminaison, PHEV en l’occurrence. Le Tourneo Custom, qu’il soit PHEV ou pas, a un large panel d’utilisation. Proposant huit places, il peut être navette d’hôtel, de gare ou d’aéroport. Il est aussi grand taxis ou minibus pour voyagistes. Il peut aussi devenir véhicule particulier pour grandes familles. Quoi qu’il en soit, transporter des passagers impose un niveau de confort permettant de voyager correctement et de faire oublier la base utilitaire du véhicule. Il faut donc une bonne insonorisation, une ergonomie correcte et des équipements et aménagements en rapport. C’est ici le cas.

Le Tourneo Custom de cet essai est donc d’un genre particulier. C’est un PHEV, autrement dit un Plug-In Hybrid Electric Vehicle en anglais soit Véhicule Hybride Rechargeable (VHR) en français. Comme expliqué dans un précédent article consacré au fourgon Ford Transit Custom PHEV, cette technologie couple moteur électrique rechargeable et moteur thermique. La singularité de ce PHEV est qu’il est un hybride série puisque seul le moteur électrique est relié aux roues. Le moteur à essence, un EcoBoost 1.0 litre de 126 chevaux, agit comme un groupe électrogène et n'est donc qu'un prolongateur d'autonomie. Les batteries peuvent être rechargées sur le secteur. Une prise située sur l'aile avant gauche permet de brancher le Tourneo sur une prise domestique (240V 10A) et de le recharger complètement en cinq heures. Sur une prise 240V 16A ou 20A, ce temps de charge est de trois heures. En termes de consommation, Ford annonce 3 litres aux 100 et 60 g/km d’émissions. L’autonomie est d’environ 50 kilomètres en électrique et 500 kilomètres au total avec le moteur essence.

Sur la route: bien mais pas sur toutes

Le Tourneo Custom PHEV est un véhicule électrique. La mise en route s'effectue comme d’habitude, et ce sont les voyants qui indiquent que le véhicule est prêt à rouler. Une commande permet de choisir l’un des quatre modes de roulage. Il y a le mode Auto où le conducteur n’a rien à faire, l’hybridation étant gérée automatiquement. Le mode Électrique permet de rouler en électrique uniquement, jusqu'à ce que la batterie soit déchargée. Le mode Charge fait fonctionner le moteur thermique pour alimenter le Custom tout en rechargeant les batteries. Il est aussi possible de conserver le niveau de charge en faisant fonctionner le Custom à l’essence. Très pratique, pour un accès ultérieur en ville par exemple. Encore faut-il penser à l'enclencher. Le levier de la boîte de vitesses automatique comporte une position de plus. Un « L » placé sous le « D ». En adoptant cette position, la récupération d'énergie est poussée et amplifie la récupération au freinage ou en phase de décélération.

De bonnes premières impressions

Il est temps de s’installer à bord et de faire monter les passagers. Les premières impressions sont bonnes. Les premiers kilomètres effectués, les passagers soulignent le silence à bord. Normal, le véhicule fonctionne à l’électrique, et les bruits de roulement sont bien filtrés. Lorsque le bloc essence se met en route, le constat vaut toujours. Le silence est de mise. C’est un plus certain pour ce véhicule et pour les passagers qui peuvent se parler sans hausser le ton.En ville, le Tourneo Plug in Hybrid est à son aise. Parti pleine charge électrique, avec donc une petite cinquantaine de kilomètres d’autonomie, les kilomètres s’enchaînent dans le plus grand calme, les rues de la ville sont délaissées pour atteindre la périphérie puis les grands axes. Quelques minutes plus tard, la charge initiale est épuisée et le moteur essence se met en route. À ce stade, les données de consommation mises en avant par le constructeur sont plutôt respectées : l’ordinateur de bord affiche 4 litres aux 100. Mais la route nationale réserve des surprises. La consommation grimpe dure : 8,7 litres pour une moyenne à 65 km/h. Voici l’autoroute. La vitesse du Tourneo est limitée à 120 km/h. Les kilomètres s’accumulent bercés par le doux son du moteur essence. Mais là, c’est l’ordinateur de bord qui fait une montée de fièvre. La consommation flirte avec les 10 litres, et même plus de 12 litres dans une grande montée !

Clairement, le Tourneo PHEV n’aime pas les longues distances, les grandes routes et encore moins les autoroutes, c’est bien là ses principaux défauts. Les consommations explosent et les émissions de CO2 aussi, s’éloignant radicalement des données officielles. C’est-à-dire, rappelons-le, 3 litres aux 100 et 60 g/km… Là est la limite de ce véhicule, pénalisé son poids total de 2,6 tonnes. Ce constat contrarie aussi l’une des vocations de ce véhicule : il ne peut que difficilement être une voiture particulière unique pour grande famille.