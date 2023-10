Essai - Mini Clubman (2023) : bye bye !

En bref 3e génération

Fin de carrière

À partir de 37 700 €

Près de 50 ans d’histoire disparaîtront en février 2024 avec l’arrêt de production du Clubman, le break dérivé de la Mini. En effet, dans sa stratégie 100% électrique, Mini (membre du groupe BMW) a fait le choix de concentrer ses efforts sur les SUV. « La Clubman est depuis longtemps derrière la Countryman en termes de ventes. Or, la nouvelle génération de cette dernière est dans les starting-blocks, avec des dimensions encore en hausse, donc une vocation encore plus familiale. Je ne dirais pas que l'espace est rempli, mais nous n'aurons pas de Clubman", a confirmé Stefanie Wurst, la patronne de Mini.

La prochaine génération de Countryman sera accompagnée par le Aceman, un inédit SUV urbain dérivé de la Hatch qui elle aussi sera reconduite. Ces deux derniers modèles seront fabriqués dans un premier temps en Chine via un partenariat avec Great Wall, avant de revenir sur leur terre d’origine en Angleterre, dès 2026. Mini a également annoncé le renfort, ultérieurement, d’un crossover compact.

La Mini Clubman a été introduite pour la première fois en 1969, offrant une alternative plus spacieuse à la Mini originelle. Relancé en 2007, sous l’ère BMW, le Clubman (R55) a été accueilli comme une réinterprétation moderne et fidèle de l’original avec une carrosserie asymétrique comportant deux portes antagonistes sur le côté droit, une porte classique à gauche et deux portes battantes pour le coffre. Amusante mais peu pratique, cette version n’a pas rencontré un immense succès commercial.

De cet échec, Mini a tiré des leçons, changeant totalement l’architecture de son modèle. L’actuelle génération (F54), lancée en 2015, a nettement grandi (4,25 m, soit + 29 cm) au point de devenir - à l’époque - la Mini la plus grande l’histoire, titre désormais détenu par le Countryman. Un accroissement qui a bouleversé le design du break devenant plus massif et moins pétillant. Le Clubman reçoit ainsi deux vraies portes arrière, plus pratiques, mais garde tout de même comme dernier vestige d'une jeunesse délurée les deux portes battantes de son coffre.

Comme l’ensemble de la gamme, le Clubman est personnalisable de la tête aux pieds. Il est ainsi possible de mixer les couleurs de toit, de rétroviseur et de carrosserie tout en jouant sur le vaste panel de jantes et de stickers. Cette version Cooper S, en finition haut de gamme « Untold », joue la sobriété avec un coloris noir métallisé (Midnight Black) mixé avec des jantes dorées de 18’’. Un rappel de couleur que l’on retrouve sur le logo arrière et le liseré entourant la calandre.

À bord, l'originalité est toujours de mise malgré une conception qui commence à dater. On craque toujours pour cet écran central entouré d'un cercle lumineux et ses interrupteurs façon aviation. Des éléments qui seront repris et modernisés sur les futures Mini. Cette conception ancienne impacte principalement le système multimédia et notamment la connectivité exclusivement réservée à Carplay (option intégration smartphone). Android Auto n’est pas disponible.

L’intérieur bien fini, s’agrémente de cuir et de plastiques de bonne qualité sur la majeure partie du mobilier. Les rangements manquent un peu notamment au niveau de l’accoudoir central mais le break compense par de vastes bacs de portières et un coffre pas ridicule du tout. Ce dernier offre 360 litres, soit mieux que l’actuelle Peugeot 308 par exemple, avec en prime un plancher modulable. Une fois les dossiers de la banquette arrière 40/20/40 (optionnelle) rabattus, la capacité de chargement passe à 1 250 litres. De quoi jouer les déménageurs en herbe. Aux places arrière, l’espace est compté aux jambes pour les grands gabarits mais jusqu’à 1, 75 m deux adultes voyageront dans de bonnes conditions.