Essai - Nissan NV 250 : simple et efficace

L’histoire récente de Nissan et des fourgonnettes est plutôt... atypique. Voici plus de dix ans, la marque nippone lance le NV 200, un fourgon compact unique dans cet univers. Il est long (4,40 m), étroit (1,70 m) et plutôt bas (1,86 m). Ces dimensions lui confèrent des capacités utilitaires étonnantes. Son volume utile est de 4,16 m³ et sa longueur utile au plancher est de 2 mètres, des données supérieures aux autres fourgonnettes du marché. Le Nissan NV 200 est taillé pour la ville : il est très maniable et emporte beaucoup. Quelques années plus tard, Nissan lance la version électrique, le e-NV 200, encore plus calibré pour des usages urbains. Au début de cette année, changement de programme : le NV 200 tire sa révérence, mais pas le e-NV200 qui poursuit sa carrière. Et qui pour remplacer le NV 200 thermique ? Le NV 250. Avec lui, c’est clair, Nissan rentre dans le rang. Le NV 250 c’est du classique, du connu. Très connu même, puisqu’il n’est autre que le clone de l’actuel Renault Kangoo. Il en reprend les caractéristiques techniques, les capacités utilitaires et les déclinaisons. Seule la calandre diffère en adoptant les codes Nissan.

Le clone du Renault Kangoo

Le Nissan NV 250 est un utilitaire simple et efficace. Simple dans son offre : une gamme claire avec deux longueurs, deux niveaux de finition et deux motorisations Diesel. Simple dans sa présentation : il est un outil de travail, solidité et résistance apparentes. Pas d’instrumentations sophistiquées, d’accessoires gadgets, pas de bureau mobile. Le NV 250 est efficace : les capacités utilitaires répondent à la totalité des besoins, l’emport est correct, tant en volume qu’en charge utile, et il accepte de nombreuses transformations. Le NV 250 est en fait le clone de l’actuel Renault Kangoo, dont le remplacement est annoncé pour le printemps prochain. Autrement dit le NV 250 est le Kangoo lancé en… 2007. Ce qui fait que le NV 250 semble un peu daté, principalement dans la conception de son habitacle et de son tableau de bord. L’ergonomie a évolué, les commandes aussi, et de ces points de vue, le NV 250 ne répond plus vraiment aux critères d’aujourd’hui. Mais après tout, qu’importe le style si l’essentiel y est, ce qui est le cas.

Une version cabine approfondie

Le NV 250 est disponible en deux longueurs, 4,28 mètres en L1 et 4,67 mètres en L2. La première affiche une charge utile de 650 kg (800 kg avec la charge utile augmentée sur le L1 uniquement), un volume utile de 3 à 3,5 m³ et une longueur utile comprise entre 1,73 et 2,5 mètres. Le NV 250 L2 propose quant à lui une charge utile de 800 kg, un volume de chargement de 4 à 4,6 m³ et une longueur utile allant de 2,11 à 2,87 mètres. La gamme vient de s’enrichir d’une version cabine approfondie. Basé sur le L2, ce NV 250 se destine au transport d’équipe de travail. C’est un quatre places. La charge utile est de 699 kg et le volume utile peut aller de 2,4 m3 à 3,6 m3. Cette version est dotée de série de deux portes latérales coulissantes et d’une cloison rabattable grillagée, ce qui permet de moduler l’espace de chargement.