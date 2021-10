Essai - Peugeot 308 SW 1.2 Puretech 110 ch (2021) : que vaut la 308 break la moins chère ?

EN BREF 3e génération Version SW c’est-à-dire break Moteur d’entrée de gamme essence À partir de 25 800 €

Après une seconde génération de 308 qui a marqué la montée en gamme de Peugeot dans l’univers automobile, la troisième du nom doit faire aussi bien voir mieux puisqu’elle est censée faire de l’ombre à certaines marques allemandes. Et la version SW, carrosserie rare chez certaines marques, qui devrait représenter un tiers des ventes est un argument de poids dans cette phase de conquête.

Pour cela, Peugeot a complètement revu le design de sa compacte et par conséquent de son break. Ainsi, preuve de l’importance de ce modèle, il est le premier modèle à arborer le nouveau logo de la marque, qui se transforme en blason pour l’occasion. Il partage avec la berline bien évidemment toute la face avant avec sa large calandre, ses feux de jour verticaux et ses projecteurs très fins. Une finesse présente aussi à l’arrière avec des feux qui reprennent le dessin des griffes. Les épaulements de caisse sont marqués et le hayon se distingue par une sorte d’aileron à mi-hauteur.

Longue de 4,64 m soit 6 cm de plus que la précédente génération et surtout 27 cm de plus que la berline, cette 308 SW doit son accroissement à l'augmentation de l’empattement et surtout à l’allongement du porte à faux arrière de 21 cm. Peugeot a réussi à éviter le traditionnel « effet sac à dos » que doivent supporter de nombreux breaks.

Sans surprise, l’habitacle de notre 308 SW hérite des évolutions apportées avec l’introduction de la nouvelle génération. Ainsi, l'instrumentation numérique haute adopte la technologie 3D, le petit volant est toujours au rendez-vous tandis que l’écran multimédia atteint désormais 10 pouces.

Seul changement majeur par rapport aux finitions hautes, ici, pas de raccourci numérique que Peugeot appelle i-Toogle mais des touches classiques principalement à la climatisation. Forcément, cela change le look de la console centrale qui en devient moins moderne et futuriste mais l’ensemble n’est pas désagréable pour autant, juste plus simple.

Pour ce qui est des aspects pratiques, cette nouvelle 308 SW se classe parmi les meilleurs élèves du segment : l’habitabilité arrière demeure similaire à la SW précédente, c’est-à-dire intéressante. Le volume de coffre oscille pour sa part entre 608 et 1 634 litres, ce qui est globalement identique à l’actuelle. Sa praticité s'améliore avec le recours à une banquette arrière rabattable qui abandonne le 2/3-1/3 pour hériter du schéma 40/20/40.

Dans un marché qui abandonne progressivement le diesel et qui n’est pas encore totalement prêt pour passer majoritairement à l’hybride rechargeable, c’est donc sur la plus petite des deux versions essence disponible au catalogue que nous avons jeté notre dévolu. Moteur bien connu puisqu’il équipe de nombreux modèles du groupe Stellantis, ce Puretech 110 ch partage la majorité des éléments avec son grand frère le Puretech 130 ch. Il s’agit d’un 1.2 trois cylindres qui voit toutefois sa valeur de couple diminuer par rapport au 130 ch avec 205 Nm contre 230 Nm. Cette différence a toutefois des répercussions sur les performances avec un 0 à 100 km/h abattu en 10,5 s alors que le 130 ch demande 10 secondes de moins. À l’usage, le 110 ch demeure toutefois agréable avec un indéniable punch dans les bas régimes, une sonorité toujours aussi particulière – qui plaît ou pas - et une capacité à monter aussi facilement dans les tours. Son association avec la boîte mécanique à 6 rapports est probante avec un bon guidage. Malheureusement, les défauts sont aussi identifiés avec un bruit parfois trop entêtant, notamment lors des phases d’accélération et une consommation passable puisque nous avons enregistré une moyenne de 7,3 l/100 km lors de notre essai. Dommage aussi que les derniers rapports de la transmission soient un peu trop longs.