Essai - Seat Arona TSI 95 ch (2023) : que vaut l’entrée de gamme du SUV urbain espagnol ?

EN BREF Monospace urbain Moteur d’entrée de gamme À partir de 18 770 €

Commercialisé depuis 2017, l’Arona représente la réponse de Seat afin de figurer dans la catégorie des SUV urbains, qui constitue l’un des segments les plus importants du marché. Son SUV a rapidement réussi à s'imposer et s'est affirmé comme le second modèle de la marque derrière l’incontournable Ibiza. Depuis ses débuts, il s’est ainsi écoulé à 41 300 exemplaires en France avec deux années fortes en 2018 et 2019, puis les ventes ont significativement baissé et notamment l’an passé où seulement 3 600 véhicules ont trouvé preneur en raison des contraintes de production. Néanmoins, la part de l’Arona dans les ventes totales s'avère stable en se situant autour de 25% du volume global. L’Arona est toutefois à mille lieues du succès rencontré par les références du segment que peuvent être les Peugeot 2008 et Renault Captur qui frôlent les 60 000 exemplaires vendus pour le SUV de Peugeot par exemple.

C’est en 2021 qu’il a été restylé. Les évolutions avaient porté à l’époque sur l’adoption d’un nouveau bouclier avant sur lequel on note surtout le changement d’implantation des antibrouillards, désormais ronds, positionnés plus hauts et par conséquent rapprochés des projecteurs. À l’arrière, la seule nouveauté provient du nom calligraphié du modèle au centre du hayon. Le design global reste sympathique.

À l’intérieur, les modifications ont été plus nombreuses puisque toute la planche de bord a été intégralement redessinée avec l’adoption d’aérateurs circulaires, l’écran multimédia n’est plus inséré dans la console centrale mais il a été agrandi puisqu’il mesure désormais 9,2 pouces et surtout il est plus lisible grâce à sa position plus haute. Pas d’instrumentation numérique sur notre version d’essai, mais elle est disponible en option au prix de 230 €. Le dessin est agréable et la qualité des matériaux est bonne, même sur la finition d’entrée de gamme. Les allergiques au tout numérique seront séduits par les commandes de climatisation qui restent analogiques, en particulier quand la climatisation est manuelle.

Comme on pouvait s’en douter, aucun changement au niveau des aspects pratiques. L’habitabilité arrière est dans la bonne moyenne de la catégorie et il en est de même du coffre avec un volume de 400 litres. Pas la référence mais il s’agit d’une bonne valeur, d’autant plus qu’il est possible de disposer d’une planche de coffre modulable.

L’Arona n'existe uniquement qu'en essence. Trois moteurs sont au cataologue : les TSI 110, 150 ch et le TSI 95 ch, que nous avons aujourd’hui à l’essai. Il s’agit d’un moteur bien connu qui équipe de très nombreux modèles du groupe Volkswagen et ce depuis de nombreuses années. Ce moteur, est pour rappel un trois cylindres de 1.0 de cylindrée dispose d’un couple de 175 Nm et est associé uniquement à une boîte mécanique à 5 rapports. Comme souvent avec ce type d’architecture les reprises et accélérations à bas régimes font preuve d’une belle tonicité d’autant plus que les premiers rapports sont plutôt courts. Revers de la médaille, comme le compte-tours a tendance à vite grimper, il en est de même de la sonorité qui devient dans ces conditions très vite forte et désagréable. Rien de nouveau en cela. Si on fait l’impasse sur ce grief, l’Arona est plutôt sympa à conduire que ce soit en ville ou sur route. Le 3 cylindres ne démérite pas et se sort plutôt bien de la plupart des situations. Sauf que, tout cela se fait avec un appétit très important. Ainsi, même si Seat annonce une consommation officielle de 5,5 l/100 km, la vérité est bien différente puisque nous avons enregistré une moyenne importante de 8,5 l/100 km.

Sur la route, l’Arona fait preuve d’une belle homogénéité avec des mouvements de caisse bien contrôlés, qui s’accompagnent d’un bon confort avec un excellent compromis entre maintien de caisse et filtration des aspérités. De quoi appréhender aussi bien la conduite en ville que sur route sereinement