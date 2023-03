Essai vidéo - Ford Tourneo Connect (2023) : Ford se met au Caddy

EN BREF Ludospace 3e génération À partir de 30 800 €

Début 2022, le groupe Stellantis a provoqué un tsunami sur le segment des ludospaces en annonçant que tous leurs modèles de cette catégorie, à savoir Peugeot Rifter, Citroën Berlingo et Opel Combo allaient abandonner les motorisations thermiques pour être disponibles uniquement en électrique. Conséquence : les ventes se sont très rapidement effondrées en raison de la très large domination des moteurs essence et surtout diesel chez les ludospaces. Et tant pis pour les clients, qui devront se tourner vers d’autres marques qui persistent dans le thermique, à l’image bien évidemment de Renault avec son Kangoo, leader de la catégorie, de Volkswagen avec son Caddy, de Toyota et son ProAce City Verso et bien évidemment de Ford avec son Tourneo Connect.

La marque à l’ovale est implantée dans ce marché depuis de nombreuses années (2003), mais pour cette nouvelle génération, le constructeur a choisi de ne pas concevoir un modèle seul et s’est associé à Volkswagen. Le Tourneo représente donc la première réalisation concrète depuis le début de cette collaboration.

Esthétiquement et ce n’est pas une surprise, ce nouveau Tourneo ressemble à s'y méprendre au nouveau Caddy. Tout est quasiment identique. Il n’y a que la face avant qui diffère avec l’adoption d’une calandre différente. Très large, celle-ci est très proche des autres modèles de la marque à l’ovale et elle est entourée de projecteurs spécifiques et il en est de même des feux arrière.

Malgré ces légères modifications, le Tourneo affiche une vraie personnalité et cette impression est renforcée en finition Active (celle de notre essai), qui bénéficie de pare-chocs de protections de carrosserie et de jantes exclusives.

On n'en dira pas de même de l’intérieur puisque la planche de bord est similaire à celle du Caddy. Hormis la finition haute qui a droit à une instrumentation numérique, les autres devront se contenter d’une analogique. Elle côtoie un écran multimédia 8 pouces à l’ergonomie complexe et peu naturelle, comme sur les modèles de Volkswagen. On en vient à regretter le dispositif de chez Ford Sync 3 nettement plus facile à utiliser. Les plastiques sont toujours durs, mais l’assemblage est bon et l’impression visuelle aussi.

Comme tous les modèles du segment, le Tourneo Connect recèle de très nombreux rangements que ce soit au niveau de la planche de bord (au-dessus de l’instrumentation, console centrale) mais également de la capucine, au-dessus des passagers avant.

Disponible en deux longueurs (4,51 m et 4,86 m), le Tourneo peut accueillir 5 ou 7 places (option à 984 €) quelle que soit la configuration. Bien évidemment, comme on peut s’en douter, aucun problème en matière d’habitabilité au second rang avec notamment une énorme garde au toit. Les dernières places, ne sont pas indigentes pour une fois mais à condition toutefois de ne pas mesurer plus de 1,70 m en raison du manque de place aux genoux. L’accès est aisé grâce à la présence de deux portes coulissantes, mais les vitres arrière sont fixes.

Sans surprise, le Tourneo Connect propose de nombreuses possibilités de modularité, mais il faudra cependant composer avec une banquette arrière fixe et des sièges démontables et non escamotables qui sont lourds et contraignants à déplacer, mais aussi à stocker. Malgré cela, on profite d’un très grand coffre dont la capacité varie entre 195 et 2 556 litres en version courte et 446 et 3 105 litres en version longue. Dommage que la lunette arrière ne s’ouvre pas indépendamment du hayon, ce qui s’avère très pratique.