Et en marge du Mondial de l'auto - Toyota Rav4 GR Sport, l'illusion sportive

"Et en marge du Mondial 2022"... Pourquoi cette rubrique ? Parce que les nouveautés sont nombreuses en cette rentrée, et que vous vous attendez certainement à les voir toutes dans notre mini site « Mondial de l’auto » dans lequel vous retrouvez traditionnellement les nouveaux modèles de tous les constructeurs. Or, plusieurs constructeurs ayant choisi de ne pas être présents à cette édition du Mondial de Paris 2022, un certain nombre de nouveautés ne seront pas exposées porte de Versailles à Paris, et notamment celle présentée dans cet article. Afin de vous donner une vision exhaustive et répondre à votre attente, nous avons choisi tout de même de les publier dans le mini-site Caradisiac dédié au Mondial de l’Auto, mais dans une rubrique particulière « Et en marge du Mondial de l’Auto ».

Chez Toyota il y a les versions sportives et celles qui entretiennent juste l'illusion. D'un côté, les GR Yaris, GR Supra et autres GR 86 font rêver les amateurs de pilotage avec des mécaniques poussées et une conception radicale. De l'autre, on trouve les finitions GR Sport dont la seule dimension sportive se résume à une présentation légèrement plus agressive et des réglages de suspension plus fermes.

Après la Yaris ou la Yaris Cross GR Sport, c'est au tour du SUV familial Rav4 de recevoir cette finition pseudo-sportive. Le crossover modifie ainsi certains détails de style comme l'entourage de ses passages de roue, les moulures latérales ou les habillages de phare antibrouillard, à la finition plus sombre. L'ambiance « sportive » se retrouve à l'intérieur avec des sièges au revêtement en cuir synthétique comportant des « inserts suédés » et des logos « GR Sport » sur le volant ou les appuie-tête.

Une suspension un peu plus ferme

Comme sur les autres modèles de la gamme en finition GR Sport, le Rav4 GR Sport reçoit des suspensions légèrement raffermies. Mais ne comptez pas sur lui pour de vraies balades sportives : mécaniquement, il ne changera pas d'un iota. Cette finition GR Sport sera probablement disponible avec les versions hybrides et hybrides rechargeables. Les tarifs ne sont pas encore connus (actuellement, le Rav4 débute à 42 000€).