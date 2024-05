Exclusif - 30 km/h à Paris : une explosion des PV radars !

140 fois plus de contraventions issues de la cabine de la rue de Maubeuge, dans le 9ème arrondissement de Paris, 22 fois plus pour celle du Quai Saint-Bernard dans le 5ème, 21 fois plus pour celle de l’avenue Daumesnil dans le 12ème !

C’est ce que donnent les relevés des avis de contravention (ACO) de ces automates en septembre 2021, comparés à ceux de septembre 2020, selon les données transmises par le ministère de l’Intérieur à Caradisiac, ce vendredi 3 mai.

Le nombre de PV dressés

Emplacement Radar/ Nombre de PV Septembre 2020 Septembre 2021 Soit… Rue de Maubeuge 75009 Paris 13 PV 1 821 PV x 140 Quai Saint-Bernard 75005 Paris 399 PV 8 826 PV x 22 Avenue Daumesnil 75012 Paris 389 PV 8 145 PV x 21

Entre ces deux dates, la vitesse limite a été abaissée de 50 à 30 km/h dans toute la capitale - ou presque.

« La circulation des véhicules est limitée à 30 km/h depuis le 30 août 2021 dans tout Paris, hormis le périphérique, les boulevards des Maréchaux et quelques axes », rappelle ainsi sur son site Internet la mairie de Paris.

En fait, la rue de Maubeuge est passée quelques mois plus tôt à 30. A priori dès la fin de l’année 2020.

Il n’est pas évident d’être précis, car les dates effectives des nouveaux paramétrages des radars sont rarement officialisées.

Toujours est-il que ce n'était pas encore effectif pour les 2 autres radars fixes concernés par cet abaissement à l'été 2021 – celui de Daumesnil qui flashe dans les deux sens de circulation, et celui du Quai Saint-Bernard.

Dans tous les cas, les chiffres ont explosé à ce moment-là.

Et depuis, le nombre de PV reste à un niveau bien plus élevé qu’à l’époque du 50 km/h.

L'évolution des chiffres des radars de Paris concernés par le 30 km/h

Emplacement Radar/ Nombre de PV 2019 2020 2021 2022 2023 Rue de Maubeuge 300 2 006 15 543 19 537 12 778 Quai Saint-Bernard 4 767 4 849 28 077 49 404 31 649 Avenue Daumesnil 3 300 4 923 30 250 73 013 74 554

Il paraît évident que ce passage à 30 km/h a boosté considérablement les chiffres.

Le nombre d'avis de contravention dressés en moyenne par mois est ainsi passé de 200 avant l'été 2021 à plus de 1 500 après pour le radar de la rue de Maubeuge, de quelque 400 PV à presque 4 000 pour celui du Quai Saint-Bernard, et à carrément plus de 6 000 pour celui de Daumesnil !

En moyenne, les chiffres annuels comme mensuels ont ainsi plus que décuplé.

Moyenne de PV dressés par mois

Emplacement Radar/ Nombre de PV moyen Moyenne mensuelle de PV de 2019 à juillet 2021 Moyenne mensuelle de PV depuis septembre 2021 Soit une multiplication de… Rue de Maubeuge 75009 Paris 200 1 508 8 Quai Saint Bernard 75005 Paris 423 3 880 9 Avenue Daumesnil 75012 Paris 381 6 271 16

On le sait : les abaissements de limitation de vitesse au niveau des radars fixes ont généralement un fort impact sur les chiffres. Ce n'est donc guère une surprise…

Encore fallait-il obtenir ces statistiques (théoriquement communicables à toute personne qui en fait la demande) pour pouvoir le confirmer.

Or, pour ce faire, il a fallu batailler durant plus de deux ans !

Des chiffres jusque-là tenus secrets

Février 2022 : Caradisiac enquête sur le passage du 30 km/h généralisé à tout Paris.

Notre constat : c'est que les messages donnés via les panneaux de signalisation aux usagers sont très contradictoires, alors que cela fait déjà plusieurs mois que cet abaissement de la vitesse est effectif.

De nombreux panneaux « Fin de Zone 30 » ou « Fin de limitation à 30 » demeurent en effet en place, ce qui peut laisser penser que la vitesse est par ailleurs à 50, puisque c'est toujours le 50 qui reste sinon la vitesse réglementaire en ville selon le code de la Route.

À l’époque de notre enquête, malgré nos demandes répétées, le ministère de l’Intérieur a toujours refusé de nous communiquer les statistiques des radars fixes concernés.

Nous avons donc décidé de saisir la justice.

Le temps judiciaire n’étant cependant pas le même que celui de l’actualité, nous avons publié en 2022 les résultats de notre enquête sans l’obtention de ces données.

Le tribunal administratif de Paris a fini par rendre son verdict le 8 mars dernier.

Sans surprise, puisqu’il en est ainsi depuis des années malgré les refus de communication systématiques de Beauvau en la matière, la juridiction nous donne raison.

« La décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de communication de Mme Fontaine est annulée. »

Autrement dit, le ministre de l'Intérieur doit répondre POSITIVEMENT à notre demande !

Et les chiffres réclamés ainsi depuis plus deux ans ont fini eux aussi par nous être transmis.

Les voici ci-dessous partagés avec vous, tels que nous les avons reçus (vous pouvez cliquer sur la photo pour mieux les voir).