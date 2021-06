Ferrari F171 : un V6 3.0 biturbo hybride pour remplacer la F8 Tributo

La Ferrari F8 Tributo a à peine soufflé sa seconde bougie que l'on parle déjà de sa remplaçante qui arrivera en 2022, connue aujourd'hui seulement sous le nom de code de F171, et que les premières informations techniques la font déjà passer pour une sorte de dinosaure automobile. La nouvelle venue reprendra la même structure avec moteur en position centrale mais, en lieu et place du V8 3,9 biturbo de 720 ch purement thermique, on retrouvera un V6 3,0 biturbo hybride qui devrait développer au moins autant de puissance.

Des moteurs à six cylindres développés par le cheval cambré, ça ne se trouve pas sous le sabot de ce dernier dans l'histoire de la marque et il faut remonter à près d'un demi-siècle pour en retrouver une, la Dino 246, qui n'avait d'ailleurs pas droit au fameux logo. Le nouveau moteur, lui, pourrait bien être basé, selon les dernières rumeurs, sur le Nettuno de la Maserati MC20, qui développe 630 ch, lui-même dérivé du 2,9 de l'Alfa Romeo Giulia GTA qui est, pour résumer très grossièrement, le V8 de la Tributo amputé de deux cylindres. La boucle serait alors bouclée.

Côté système hybride, celui de la SF90 Stradale serait repris mais dans une version à un seul moteur électrique, contre trois, qui s'intercalerait entre le V6 et la boîte double embrayage à huit rapports et enverrait donc sa puissance à l'arrière, la F171 demeurant donc une pure propulsion. Ce choix laisse penser qu'elle sera d'ailleurs hybride et non hybride rechargeable, puisque ce moteur électrique est solidaire de son homologue thermique, sans embrayage donc, dans la SF90, et qu'il ne peut donc pas fonctionner de façon indépendante. La batterie lithium-ion serait alors d'une capacité bien plus réduite que les 7,9 kWh de la grande sœur, ce qui serait autant de poids de gagné et réduirait les coûts, mais ne permettrait pas d'obtenir des chiffres d'homologation WLTP aussi flatteurs ni probablement pas les 204 ch que le moteur électrique peut fournir.

À sa sortie, la concurrente principale à la sortie sera la McLaren Artura dont le V6 3.0 biturbo hybride rechargeable fournit 680 ch. La chaîne de traction de la F171 pourrait aussi se retrouver sous le capot du Purosangue, le premier SUV Ferrari.