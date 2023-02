Fiat devant Peugeot chez Stellantis

La gamme de Fiat dépend plus que jamais de la petite famille de la 500 sur notre marché européen. Mais la marque italienne conserve tout de même un haut niveau de vente dans le monde malgré cette simplification à outrance de sa gamme. Comment ? Grâce au succès de ses modèles spécifiquement conçus pour les marchés d’Amérique du Sud notamment (430 000 ventes), où la marque transalpine excelle toujours. Au point, en 2022, de terminer à la première place des marques du groupe Stellantis en nombre de ventes dans le monde.

Avec 1,2 million de voitures écoulées dans la planète l’année dernière (en incluant les utilitaires et les modèles Abarth), Fiat devance en effet Peugeot et ses 1 056 182 autos vendues. Il nous reste encore à connaître le détail des ventes des autres marques du groupe pour pouvoir les comparer, mais il reste quand même surprenant de constater que ces marques européennes devancent désormais celles de l’ancien membre des « Big Three » américains Chrysler (malgré la force actuelle de Jeep).

Deux nouveaux modèles en 2023

Rappelons par ailleurs que Fiat va lancer deux nouveaux modèles cette année 2023 chez nous, une citadine et un tout petit SUV. Les deux engins laisseront le choix entre des motorisations électriques et thermiques, ils reposeront sur des plateformes proches de celles des citadines de l’ancien groupe PSA.