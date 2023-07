Fin programmée de la Renault Twizy, une pionnière trop précieuse

Les journalistes automobiles se sont bien amusés à Ibiza en mars 2012, lors de la présentation presse officielle du Renault Twizy. Avec son design délicieusement futuriste et sa conduite franchement amusante dans sa version « 80 », ce petit jouet électrique convenait parfaitement aux routes de l’île des Baléares et s’imposait comme une remarquable voiture de plage. Cette Twizy paraissait même révolutionnaire avec du recul, puisqu’elle offrait une concurrente inédite aux voitures sans permis thermiques pour un prix deux fois inférieur (à partir de 6 990€ au lancement). Hélas, elle imposait alors de louer ses batteries avec des mensualités assez chères. Les journalistes ont aussi critiqué sa largeur trop importante pour circuler entre les files en ville et son habitacle ouvert, compliquant son utilisation par grand froid ou lorsqu’il pleut.

Disponible depuis quelques années sans le forfait de location des batteries, elle coûte une vraie fortune : 11 400€ au minimum aujourd’hui pour la version sans permis limitée à 45 km/h, 12 100€ au minimum pour la version limitée à 80 km/h. Dans un marché où la Citroën Ami forte de son habitacle fermé plus pratique s’affiche à 7 990€, le positionnement tarifaire de la Renault paraît élitiste. Il n’empêche que cette auto au design assez génial a réellement inventé le genre du quadricycle électrique urbain, en train de devenir incontournable sur le marché. Et certaines concurrentes modernes comme la Xev Yoyo ou la Microlino coûtent encore beaucoup plus cher qu’elle !

Fin de parcours en septembre

Destinée à être remplacée dès la fin de l’année par la Mobilize Duo, un quadricycle électrique qui conserve l’esprit de la Twizy tout en corrigeant ses principaux défauts, la pionnière disparaîtra des chaînes de production en septembre. Qu’on le veuille ou non, cette étrange machine pas aidée à son lancement par l’absence de bonus écologique pour les quadricycles électriques (actuellement d’un montant de 900€) a marqué l’histoire de l’automobile contemporaine. Rappelons que dans un premier temps, la Mobilize Duo ne sera disponible qu’en location et pas à l’achat. Elle devrait logiquement coûter plus cher que la Citroën Ami et la Twizy en raison de son équipement intérieur et de la taille importante de ses batteries (10,4 kWh).