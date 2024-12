Finalement, Lancia n'abandonnne pas le thermique non plus

Selon les plans initiaux de la résurrection de Lancia lancés en 2021 par la direction du groupe Stellantis nouvellement formée, Lancia ne devait plus lancer que des modèles 100% électriques à partir de l’année 2026. Comme Ds Automobiles et Alfa Romeo, elle ambitionnait alors d’abandonner les motorisations thermiques totalement avant la fin de la décennie actuelle.

Mais alors que le marché automobile européen évolue moins vite que prévu vers les modèles électriques, Lancia doit revoir ses plans en la matière tout comme la quasi-totalité des autres marques. Dans un communiqué officiel annonçant le lieu de fabrication de son futur haut de gamme Gamma (l’usine italienne de Melfi en Italie) dont la production doit démarrer en 2026, l’enseigne précise déjà que la future cousine de la DS N°8 aura droit à une version hybride en plus de sa déclinaison 100% électrique :

« La décision de doter le nouveau modèle de motorisations électriques et hybrides est une réponse directe à la dynamique actuelle du marché et permettra au véhicule de répondre à tout type de besoin de mobilité, ce qui entraînera une croissance probable de la production et, par conséquent, une augmentation de la compétitivité de la marque sur le marché mondial », est-il précisé.

Comme Alfa Romeo et sans doute DS

Les autres marques à la vocation « premium » du groupe Stellantis, qui misaient aussi sur un passage au 100% électrique avant la fin de la décennie, devraient opter pour le même revirement stratégique. Lors de la présentation de la nouvelle DS N°8, les responsables de la marque laissaient entendre l’arrivée ultérieure de versions hybrides rechargeables et il devrait en être de même pour le remplaçant du DS 7 actuel. Du côté de chez Alfa Romeo, ce basculement définitif à l’électrique a aussi été remis à plus tard.