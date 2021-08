Flottes d’utilitaires : le diesel reste ultra majoritaire

Alors qu’on assiste en France depuis un an à une nette redistribution des rôles sur le marché B2B des voitures particulières, avec le diesel et l’essence désormais au coude à coude (respectivement 34 et 35 % au S1 2021), mais surtout 24,5 % de parts de marché pour l’hybride et 4,7 % pour le 100 % électrique, le segment des utilitaires légers, à tort ou à raison, semble quant à lui beaucoup moins prompt à changer ses habitudes de roulage.

Volumes de ventes des VUL : la domination sans partage du gazole

Si l’on dresse un bilan des ventes flottes par énergie depuis 2019, on constate ainsi cette année encore, et ce en dépit des réglementations actuelles et des bonus écologiques incitant à l’acquisition de véhicules électrifiés, une ultra domination des modèles diesel sur le marché des utilitaires.

Selon les dernières remontées de terrain des équipes d’AAA Data, la part des fourgons et fourgonnettes diesel est en effet restée à un niveau élevé au premier semestre 2021. C’est 90 % des immatriculations totales, soit 176 000 des 195 000 modèles ayant pris place dans les flottes au cours des derniers mois. C’est seulement 2 points de moins par rapport aux millésimes précédents.

Dans ce contexte, et contrairement au segment des VP, les autres motorisations peinent à se faire une place. Les essence (9 577 unités) ont néanmoins bénéficié d’une très légère embellie avec 4,90 % de parts de marché. De leur côté, les fourgons 100 % électriques, malgré une offre considérablement étoffée depuis deux ans, ont représenté entre janvier et fin juin seulement 2,67 % du volume total des VUL destinés au canal B2B. Les modèles hybrides (PHEV inclus), parallèlement, atteignent péniblement 2 % du volume total.

Top 20 des VUL diesel immatriculés au premier semestre

Au cours du premier semestre 2021, comme ce fut le cas au cours des six premiers mois de 2019 et 2020 selon les données de AAA Data, le podium des VUL diesel a une fois de plus été trusté par les modèles Renault.

C’est d’abord l’infatigable camionnette Kangoo qui s’est adjugé la faveur des professionnels avec 15 522 suffrages, jouant presque mano a mano avec le Master qui, lui, a totalisé 15 299 immatriculations. Sur la troisième marche, on retrouve le Trafic (14 644 exemplaires), l’autre célèbre quadra badgé du losange.

Dans la foulée de ce trio, on retient la performance du groupe Stellantis qui positionne six modèles d’affilée. Des produits qui, comme les précédents, font figure de références là encore pour nombre d’artisans et flottes de PME. On peut citer notamment le Peugeot Partner (10 990 preneurs), le Citroën Berlingo (5e) et le Peugeot Expert, 6e avec 9 469 unités distribuées aux flottes tricolores.

Dans cette première partie de tableau, on note aussi qu’un seul représentant étranger se distingue. Il s’agit en l’occurrence du Mercedes Sprinter (10e avec 5 710 unités), qui confirme ainsi lui aussi, et avec une certaine autorité, son statut de fourgon incontournable.

La deuxième partie du top 20 des utilitaires diesel laisse davantage le champ à une large diversité de marques. Ford par exemple, à la 11e place avec son Transit Custom, mais aussi le Volkswagen Transporter VI, qui s’arroge la 18e position avec un volume similaire aux années passées. Il ne faut pas oublier par ailleurs la bonne santé de l’Iveco Daily 35C16. Le maître italien, dans cette configuration et dans cette variante au gazole, s’empare en effet du 15e rang avec deux à trois fois plus de commandes (3 724 exemplaires) qu’au cours des premiers semestres 2019 et 2020. Autour de ces outsiders de renom s’intercalent encore quelques spécimens signés Mercedes, Peugeot, Citroën, Fiat ou Renault.

Top 20 des VUL diesel ayant rejoint les parcs autos des professionnels au premier semestre 2021. Source : AAA Data

2021 2020 2019 1 Renault Kangoo 15.522 10.791 18.000 2 Renault Trafic 15.299 8.954 13.037 3 Renault Master 14.644 13.815 14.465 4 Peugeot Partner 10.990 8.196 11.287 5 Citroën Berlingo 9.920 7.656 9.301 6 Peugeot Expert 9.469 6.818 10.165 7 Peugeot Boxer 7.185 5.128 7.457 8 Citroën Jumpy 7.178 4.364 7.069 9 Citroën C3 6.394 1.728 5.058 10 Mercedes Sprinter 5.710 4.374 5.862 11 Ford Transit Custom 5.264 3.805 4.257 12 Citroën Jumper 4.593 3.193 5.473 13 Mercedes Vito 4.016 2.476 3.052 14 Renault Master RT3 4.009 3.157 3.766 15 Iveco 35C16 3.724 1.549 1.398 16 Fiat Ducato 3.529 2.527 4.329 17 Peugeot 208 II 3.385 2 - 18 Volkswagen Transporter 2.845 2.058 2.757 19 Peugeot 208 2.568 4.294 5.730 20 Ford Transit 2T 2.522 2.090 3.540