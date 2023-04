Force Citiline (2023), un SUV rustique pour 10 !

Force Motors, anciennement Bajaj Tempo Motors, est un constructeur automobile indien spécialisé dans les véhicules rustiques et utilitaires. Depuis 2021, Forces Motors commercialise notamment le Trax Cruiser, un grand SUV utilitaire capable d’embarquer 13 passagers dans une configuration avec des banquettes installées les unes en face des autres. Le nouveau Citiline visible dans ces photos est un dérivé du Trax Cruiser, avec une vocation moins utilitaire et un style plus cossu.

Quand on dit « cossu », il faut tout de même relativiser un peu. Au vu des images, l’engin reprend à peu près tous les codes du low-cost avec une carrosserie aux usinages à l’ancienne et un intérieur qui renvoie dans le siècle passé. Mais cette bête de somme peut embarquer 10 personnes dans des conditions plus humaines que celles des 13 occupants d’un Trax Cruiser. Il y a deux sièges au rang 1, trois sièges au rang 2, deux sièges au rang 3 et une banquette à trois places au rang 4. Il n’y a pas de radio mais avec autant de gens à l’intérieur, il y aura au moins un peu de conversation sur les longs trajets…

Moins de 18 000€

Motorisé par un quatre cylindres diesel de 2,6 litres développant 90 chevaux (le même moteur que le Trax Cruiser), le Citiline coûte 1 593 953 roupies soit l’équivalent de 17 700€. Précisons que compte tenu des normes indiennes très différentes des nôtres en matière de sécurité comme de pollution, un tel engin n’a aucune chance d’arriver sur notre marché. D’ailleurs, la réglementation européenne n’autorise pas les voitures particulières à embarquer plus de huit personnes actuellement.