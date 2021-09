Ford dévoile la Fiesta restylée

Après quatre années de carrière, il était temps pour la Fiesta de recevoir un restylage qui se concentre sur plusieurs points. Esthétique, d'abord, avec l'apparition de nouvelles jantes, teintes, mais aussi une refonte des boucliers avant et arrière. Nous retrouvons toujours les nombreux niveaux de finition, à la limite de l'overdose : Titanium X, Titanium Vignale, ST-Line, ST-Line X, Vignale, mais aussi les moutures perchées en hauteur que sont les Active et Active X. Ces dernières profitent elles aussi du restylage et du nouveau bouclier avant. Notons par ailleurs le petit détail qui n'en est pas un : le logo Ford n'est plus sur le bout du capot, mais dans la calandre.

A l'intérieur, la grande nouveauté est l'apparition d'une instrumentation 100 % numérique plus généreuse de 12,3 pouces dont l'affichage peut être légèrement personnalisé. Le contenu technologie s'étoffe avec l'apparition des feux LED matriciels avec anti-éblouissement. La Fiesta adopte aussi le régulateur avec système Stop&Go qui permet une conduite semi-automatisée, notamment dans les embouteillages. Ford profite par ailleurs du restylage pour intégrer la toute dernière version du système embarqué Sync 3 dans la Fiesta.

Côté motorisation, la Fiesta restylée reprend les mécaniques déjà présentes auparavant. Le trois cylindres Ecoboost 1.0 est disponible en 125 ch et 155 ch, à chaque fois avec microhybridation. Il faut rajouter le petit moteur d'entrée de gamme 1.1 75 ch, mais aussi, et c'est toujours inédit dans le segment, le 1.0 Flexifuel 95 ch qui permet de rouler au choix à l'E85 ou au sans-plomb. Malheureusement, la boîte automatique reste exclusive au moteur 125 ch : il n'est en effet pas possible d'en profiter sur le 155 ch. Dommage.

La Fiesta ST, elle, gagne 30 Nm avec un couple de 320 Nm et une puissance inchangée de 200 ch. Là encore, c'est un cas à part dans la catégorie puisqu'elle est à la fois proposée en 3 et 5 portes.