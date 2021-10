Ford Focus restylée : voici tout ce qui change

Un mois après la Fiesta, Ford met à jour la Focus. La refonte concerne la berline et le break, ainsi que la déclinaison sportive ST.

Ce qui change à l'extérieur

La Focus reçoit un nouveau visage. Comme la Fiesta, elle adopte une calandre octogonale qui intègre le logo, désormais bien droit face à la route. Les phares, full LED dès la base, se font plus fins. Le capot plonge moins. Tout ceci redonne du caractère à la Focus. Les boucliers sont inédits. À l'arrière, il y a une nouvelle signature lumineuse. La Focus continue de multiplier les personnalités. On peut ainsi opter pour un look sportif en ST Line ou un look baroudeur en Active, avec de généreuses protections de carrosserie.

Ce qui change à l'intérieur

Impossible de rater le nouvel élément de la planche de bord : un écran tactile de 13,4 pouces, une taille énorme, inédite à ce niveau de gamme. Avant, l'écran mesurait jusqu'à 8 pouces "seulement". Le nombre de boutons sur la console a été réduit. Cet écran est associé à la 4e génération du système multimédia SYNC, qui profite notamment de mises à jour à distance. La voiture bénéficiait déjà de l'instrumentation numérique. La déclinaison ST reçoit de nouveaux sièges.

Le coffre du break reçoit une nouvelle moquette plus robuste et plus facile à nettoyer. Le plancher réglable peut désormais se relever en son centre, formant un angle de 90° et coupant le coffre en deux zones, ce qui permet de caler des objets. Il y a une zone pour entreposer des objets humides et un nouveau filet de rangement sur le côté.

Du côté de l'équipement, la Focus améliore sa dotation avec un freinage d'urgence qui fonctionne dans les intersections (il détecte le danger qui vient en sens inverse) et une surveillance des angles morts qui prend en compte la présence d'une remorque.

Ce qui change sous le capot

Quasiment pas d'évolution pour la gamme de motorisations. Côté essence, le 1.0 EcoBoost "classique" est décliné en 100 et 125 ch. Sa version dotée d'une micro-hybridation est proposée en 125 et 155 ch. La nouveauté est que ces micro-hybrides pourront avoir une boîte automatique Powershift 7 rapports double embrayage. Côté diesel, il y a le 1.5 EcoBlue avec 95 ou 120 ch.

Le marché français aura toujours le droit à la version E85, basée sur l'essence 125 ch. Au sommet de la gamme, la sportive ST garde son 2.3 EcoBoost de 280 ch. Il n'y a toujours aucun hybride classique ou rechargeable.