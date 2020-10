Ford Kuga : nouvelle motorisation hybride

Toutes les nuances de l'hybride sous le capot du Kuga. La troisième génération a été lancée avec un bloc à hybridation légère (un diesel de 150 ch) et un moteur essence hybride rechargeable (225 ch). Entre, Ford propose désormais un moteur hybride simple, avec l'appellation "FHEV".

On trouve sous le capot un essence couplé à un petit bloc électrique. La puissance est de 200 ch. Il y a une boîte de type CVT. Ford donne pour l'instant une seule valeur de performance, la vitesse maxi de 196 km/h.

Le bon point est que cette motorisation est proposée avec une transmission intégrale, ce qui n'est pas le cas du plug-in. Côté CO2, avec la norme WLTP et les jantes de base, la traction est à 125 g/km, la transmission intégrale à 132 g/km. Avec de plus grandes jantes, cela va jusqu'à 136 g/km. Il n'y a donc pas de malus cette année (et un malus minimal en 2021).

Cette version hybride simple s'affiche à partir de 37 000 € avec la finition Titanium, déjà bien dotée (clim auto bizone, instrumentation numérique, navigation, caméra de recul 180°, aide au maintien dans la voie). L'écart avec l'hybride rechargeable est de 3 000 €. C'est en effet la mauvaise surprise de la nouvelle grille des prix, puisque le modèle plug-in a vu ses prix augmenter et commence à 40 000 € au lieu de 38 600 € au lancement.

Ford Kuga hybride et hybride rechargeable : les prix

2.5 Duratec 200 ch eCVT FHEV hybride simple :

> Titanium : 37 000 €, ST Line : 39 000 €, ST Line X : 41 400 €, Vignale : 44 000 €.

(Transmission intégrale : + 2 000 €)

2.5 Duratec 225 ch eCVT PHEV hybride rechargeable :

> Titanium : 40 000 €, ST Line : 42 000 €, ST Line X : 44 400 €, Vignale : 47 000 €.