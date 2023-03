Ford Puma ST Powershift (2023), maintenant en micro-hybride de 170 ch à boîte auto

Sans véritable concurrence dans la catégorie des SUV citadins sportifs, le Ford Puma ST offre un comportement dynamique savoureux et reprend le 3 cylindres 1,5 litre turbo de la Fiesta ST avec ses 200 chevaux, ses 290 Nm et sa boîte manuelle à six vitesses. Et Ford propose désormais une seconde version « ST » à son catalogue, équipée cette fois d’une transmission automatique à double embrayage et sept rapports (avec palettes au volant) pour ceux qui refusent le plaisir d’utiliser une boîte manuelle.

Attention, on y perd en performances : ce Puma ST Powershift à boîte automatique adopte le même châssis mais utilise un moteur différent du ST à boîte manuelle, avec une version électrifiée à 48 volts du bloc trois cylindres Ecoboost de 1,0 litre au lieu de celui de 1,5 litre. Il se contente de 170 chevaux et de 248 Nm de couple, Ford annonçant un 0 à 100 km/h abattu en 7,4 secondes au lieu des 6,7 secondes de l’autre version. Sur le plan des équipements, cette version automatique permet aussi de bénéficier d’une fonction « Stop & Go » lorsque l’option du régulateur de vitesse adaptatif est cochée.

Un grammage légèrement inférieur

Si cette électrification légère permet naturellement au Puma ST de progresser au registre des émissions de CO2 et de la consommation, le gain est limité. Il revendique en effet une consommation mixte de 6,3 litres aux 100 kilomètres d’après le cycle d’homologation WLTP, avec 144 g/km de CO2. A titre de comparaison, le Puma ST à boîte manuelle revendique 6,6 litres aux 100 kilomètres et 149 g/km de CO2. Le malus écologique tombe ainsi à 898€ au lieu de 1386€ pour la version à boîte manuelle. On ne connaît pas encore le prix mais il pourrait être encore plus élevé que celui du Puma ST actuel, démarrant lui à 35 950€.