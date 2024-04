Ford va retarder la sortie de deux modèles électriques

Ford possède déjà plusieurs voitures électriques dans sa gamme : le Mustang Mach-E commercialisé depuis 2020 ou encore le récent Explorer EV, conçu lui pour le marché européen plus spécifiquement. On le sait, le constructeur américain a enregistré des ventes décevantes jusqu’à présent sur les modèles dotés de cette technologie et notamment celles du F-150 Lightning, un gros pick-up électrique qui semblait pourtant intéresser la clientèle lors de son lancement en 2021. Pour l’instant, il perd beaucoup d’argent sur les ventes de voitures électriques.

Après avoir déjà réduit ses investissements dans les projets électriques l’année dernière, la marque à l’ovale vient d’annoncer qu’elle allait prendre un peu plus de temps que prévu pour commercialiser deux autres modèles électriques : un tout nouveau pick-up électrique désormais prévu pour 2026 et non plus 2025, ainsi qu’un SUV à sept places programmé pour 2027 au lieu de l’année prochaine.

D’autres nouveautés attendues en Europe

Rappelons que Ford prépare aussi d’autres nouveautés électriques pour le marché européen : une version « coupé » de l’Explorer EV, ainsi que la version à zéro émissions du Puma. Ces deux nouveautés doivent arriver d’ici la fin de l’année 2024 mais ne seront pas commercialisées aux Etats-Unis.