Ford VS Ferrari, bientôt la revanche au Mans

La dernière aventure de Ford dans la catégorie reine des 24 Heures du Mans a été largement documentée et racontée. Dans le film « Le Mans 66 » de 2019, par exemple, un récit un peu romancé de l’engagement du constructeur américain aux 24 Heures du Mans entre 1964 et 1969 avec l’ambition d’y battre Ferrari pour laver l’affront des Italiens qui avaient rejeté sa proposition de rachat en 1963.

Depuis, Ford a de nouveau gagné aux 24 Heures du Mans en 2016 avec la GT, mais en catégorie GTE et non pas au classement général de l’épreuve. La marque à l’ovale visera cette fois la victoire au classement général à partir de 2027, comme elle vient de l’annoncer dans un communiqué officiel. Ford s’engage en effet dans la catégorie reine « Hypercar » dans le championnat du monde d'endurance (WEC) où évoluent Porsche, Peugeot, Alpine, Ferrari, Toyota et Cadillac avec des machines répondant à deux réglementations différentes.

Une Ford LMDh

L’engagement de Ford se fera avec un proto répondant à la réglementation LMDh, exactement comme Porsche, Alpine et Cadillac. Imposant d’utiliser un châssis construit par une société tierce (Oreca, Multimatic, Ligier ou Dallara) et une unité hybride standard (mais un moteur thermique libre) avec une puissance transmise uniquement aux roues arrière, cette réglementation diffère de celle du LMH où les constructeurs conçoivent eux-mêmes la monocoque du châssis et peuvent transmettre la puissance électrique aux roues avant.

Compte tenu des liens privilégiés entre Ford et la société Multimatic, qui s’occupe déjà des Mustang GT3 (après avoir assuré le développement technique de la Ford GT lors de la dernière décennie), on imagine que le constructeur choisira à nouveau ce partenaire. On en apprendra davantage sur la fiche technique de la voiture d’ici quelques mois.

Ford sur tous les fronts en sport automobile

Ford revient décidement sur tous les plans du sport automobile : également présent au Dakar (podium lors de la dernière édition) en en GT (victoire aux dernières 24 Heures du Mans en catégorie GTD avec la Mustang), le constructeur sera aussi présent en Formule 1 dès 2026 avec l’écurie Red Bull en remplacement de Honda.