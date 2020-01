Genesis annonce son premier SUV, le GV80

La marque Genesis, qui à Hyundai ce que Lexus est à Toyota, est inconnue du grand public en Europe, et pour cause : elle n'est diffusée que sur certains marchés, et en priorité aux Etats-Unis. Genesis ne vend pour l'instant que des berlines, mais le coréen s'apprête à lancer son premier SUV, qui sera normalement un concurrent du BMW X5 et d'autres modèles du genre sur le sol américain.

Ce premier teaser montre une face avant avec l'éclairage caractéristique des dernières Genesis avec ces feux à double bande de LED. Le GV80 reposera sur la plateforme modulaire de Genesis avec un choix de transmission : propulsion ou quatre roues motrices.

L'intérieur est plutôt avant-gardiste avec une planche de bord assez épurée, surmontée d'un imposant écran panoramique. La large console centrale intégrant les fameux "cup holders" indispensables en Amérique du Nord comporte les commandes de la climatisation, qui ne semblent pas être tactiles.