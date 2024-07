Hommage à Frank Stella, qui a signé l'une des plus belles Art Car BMW

Alors que l’on vient de découvrir la 20e Art Car de BMW, l’auteur de la 2e création de la série disparaissait quelques semaines auparavant. Frank Stella s’est éteint à New York le 4 mai dernier. Né en 1936 à Malden, dans le Massachusetts, Frank Stella avait étudié la peinture à la Philips Academy. Très tôt attiré par l’expressionnisme abstrait, il s’était également intéressé à la manière de Jasper Johns. Frank Stella s’était installé à New York en 1959 où il participa à l’exposition « Sixteen Americans » au Musée d’Art moderne (MoMA) pour y présenter ses « Black Paintings » (Peintures noires). Âgé de vingt-trois ans, Frank Stella était le plus jeune artiste invité à la manifestation du MoMA.

Par la suite, Frank Stella inventa les « shape canvases » (toiles découpées) dont le contour coïncide avec la limite extérieure de l’image. Au cours des années suivantes, ses œuvres grandirent et explorèrent de nouvelles échappées vers la couleur. Elles devinrent beaucoup plus grandes et sa facture plus gestuelle.

Frank Stella manifestait un réel intérêt pour l’automobile, ce qui n’est pas le cas de tous les peintres des Art Cars.

Pour les 24 Heures du Mans 1976, sa base de réflexion fut exactement la même que celle dont disposait Calder l’année d’avant, à savoir un coupé BMW 3.0 CSL gratifié de tous les appendices aérodynamiques que l’on peut imaginer : élargisseurs d’ailes, aileron arrière, becquet, empennages, déflecteur, lames…

La démarche de Frank Stella se plaça à l’opposé de celle de Calder. Au lyrisme du colosse de Touraine, à la générosité de son geste, à sa spontanéité, Stella répondit par une conceptualisation froide, par une approche intellectualisée et réfléchie.

Pour la Bmw, l’artiste à la silhouette fine imagine un graphisme qui renvoyait au contenu hautement technologique d’une machine de compétition : des schémas aux contours ésotériques sur un fond de papier millimétré, le tout en noir et blanc.

Aux 24 Heures du Mans, la BMW n° 41 était pilotée par Brian Redman et Peter Gregg. Pendant la quatrième heure de course, la BMW fut contrainte à l’abandon.

Quelques années plus tard, Frank Stella décora une berlinette M1 Procar pour son ami le pilote Peter Gregg.