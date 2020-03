Hyundai annonce une version sportive de la nouvelle i20

La nouvelle génération d'i20 est toute récente pour Hyundai qui a dévoilé des premières images il y a seulement deux semaines. Mais pour l'instant, ce ne sont que des informations sur la gamme classique de l'i20, qui viendra en concurrence des Renault Clio 5, Peugeot 208 II, Ford Fiesta ou encore Volkswagen Polo.

Une vidéo laisse pourtant un doute planer sur les prochaines versions à venir. A la fin de ce court clip, vous pouvez apercevoir le profil d'une i20 nettement plus musclée, avec un bouclier arrière plus marqué, un spoiler de hayon, des jantes spécifiques et d'autres petits détails qui font évidemment penser à l'éventualité d'une i20 N.

Hyundai n'a jamais vraiment cherché à infirmer l'arrivée d'une variante N sur le segment B de l'i20. Mais sa venue n'a pas non plus été confirmée. Il pourrait donc tout à fait s'agir d'une "simple" i20 N Line, la finition sport étant démocratisée chez Hyundai, y compris sur les SUV tels que le Tucson. Mais si Hyundai se décide à produire une i20 N, ce serait alors une des rares arrivées chez les citadines sportives, avec la Toyota GR Yaris, mais probablement, aussi, avec un tarif nettement plus doux.