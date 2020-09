Hyundai dévoile l'i20 N Line

Teasée au printemps, la version sportive N de l'i20 n'a toujours pas été dévoilée. En attendant, voici la N Line, qui permet d'avoir un look sportif avec les moteurs classiques. Cette finition pseudo-sportive est appréciée des clients de Hyundai. La marque nous expliquait récemment qu'elle représente 40 % des ventes du Tucson.

En N Line, l'i20 enfile donc le survêtement. À l'avant, les ouïes latérales sont agrandies et reliées par une ligne qui passe sous la calandre. Cette dernière reçoit une grille noire avec un motif inspiré d'un drapeau à damier. Un bas de caisse est ajouté à l'avant et sur les flancs. À l'arrière, cette i20 a un bouclier inédit, façon véhicule de compétition avec antibrouillard triangulaire au centre. La N Line reçoit aussi une double sortie d'échappement et un habillage spécifique des feux, avec un fond cristal. Le véhicule repose sur de nouvelles jantes 17 pouces.

À bord, conducteur et passager prennent place dans des sièges sport avec logo N et surpiqûres rouges. On retrouve ces surpiqûres sur le levier de vitesses et le volant. Des inserts décoratifs virent au rouge et le pédalier a un aspect métal.

Cette N Line n'a donc pas le droit à un moteur spécifique. Elle sera proposée avec le bloc 1.0 turbo de 120 ch, doté d'une micro-hybridation. Hyundai indique avoir quand même revu le son à l'échappement et la suspension.