Hyundai i10 restylée : retrouvez-nous demain mercredi 4 octobre pour les premières images en direct de l'essai

Le plus petit modèle de Hyundai en France, c'est elle : la i10. Une minicitadine concurrente des Renault Twingo, Fiat Panda et 500 (thermique), ou encore Kia Picanto, qui est sa jumelle technique (mais bien différente esthétiquement).

Commercialisée en 2019, elle a droit aujourd'hui un restylage qui tient plus du repoudrage léger que de la chirurgie lourde. En effet, les différences ne sautent pas aux yeux, la plus importante étant la modification de la signature lumineuse des feux de jour, qui passe de "LED inscrits dans un rond" à "ovales inscrits sous la grille de calandre". Cette dernière change de motifs, mais pas de forme, tout comme la calandre inférieure.

À l'arrière, le dessin interne des feux a été revu (soi-disant, mais j'ai du mal à voir la différence), et c'est tout. On notera par contre que l'ancien logo chromé en relief disparaît, au profit du nouveau, plat et en alu brossé. ET que deux coloris apparaissent : un "Lumen grey", et un "Meta Blue".

Pas de changement dans l'habitacle, ni sous le capot

Dans l'habitacle, aucun changement dans le dessin, mais l'équipement évolue avec un ordinateur de bord de 4,2 pouces de diagonale qui s'inscrit dans un bloc entièrement numérique, un port USB-C, la fonction d'appel d'urgance e-Call qui se base désormais sur la 4G, et un freinage automatique d'urgence qui repère les cyclistes en plus des piétons.

Et sous le capot, pas de changement non plus.On retrouve les 1.0 67 ch, 1.2 84 ch et 1.0 T-GDI 100 ch, le premier étant disponible en boîte manuelle 5 rapports ou boîte robotisée 5 rapports.

Les prix sont en grosse augmentation, puisque l'entrée de gamme Initia disparaît. Elle coûtait 13 140 €. Désormais il faut sortir 16 900 € pour une finition de nouvelle entrée de gamme Intuitive, certes mieux dotée. Et la gamme culmine à 19 900 € avec une finition N Line en 1.0 T-GDI 100.

Retrouvez-nous donc demain mercredi pour les premières images de l'essai de la motorisation 1.0 67 ch en finition Creative, qui aura lieu en région parisienne.