Il n’y a plus d’espoir pour la berline française à hydrogène

Je me souviens encore du faste sur le stand d’Hopium au Mondial de l’automobile de Paris 2022, où l’on buvait du champagne près du concept-car de la Machina. A l’époque, ce très joli show-car annonçait une berline sportive électrique fonctionnant au dihydrogène (via une pile à combustible), projet qui devait aboutir sur un modèle de série commercialisé à partir de la seconde moitié de la décennie.

Vous le savez, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts depuis : l’économie de l’hydrogène automobile est en quasi-mort clinique, la filière n’ayant jamais réussi depuis ce temps à s’organiser pour convaincre les investisseurs de sa viabilité économique. Hopium, de son côté, est passé plusieurs fois au bord de la faillite et a fini par geler totalement son projet de voiture, se concentrant sur celui du développement d’une pile à combustible prête à l’emploi pour l’industrie des transports lourds.

Et il faut rembourser les clients

Hopium avait tout de même eu le temps d’encaisser de l’argent sur les pré-commandes de la Machina. Le plan de redressement de la marque, validé en mars 2025 par le tribunal du commerce de Paris, incluait ainsi le remboursement des clients ayant intégré le processus de pré-commandes au tout début de cette aventure.

Ces remboursements sont en cours comme le rapportent les spécialistes d'Hydrogen Today, Hopium ayant mis en place une plateforme pour gérer ce problème avec les clients concernés.

La pile à combustible ira-t-elle jusqu’au bout ?

Pendant ce temps, Hopium continue de développer sa pile à combustible. La marque a définitivement renoncé à devenir un constructeur automobile et cherche désormais à assurer sa survie en trouvant des clients pour ce système conçu pour des bateaux et potentiellement d’autres véhicules lourds. Mais là encore, hélas, le pari n’est pas gagné même si la technologie à hydrogène a peut-être plus de chance de réussir dans ces industries que dans celle des voitures particulières.