Une caisse étroite, un empattement très court, un moteur placé à l'arrière : tous les éléments sont rassemblés pour rendre une voiture de sport difficile à tenir en appui à vitesse élevée. Et pourtant, le pilote aux commandes de cette Renault Twingo de rallye n’a pas dit son dernier mot alors que sa citadine fonce droit dans le décor. Une issue à la fois bien plus heureuse et bien plus spectaculaire que les accidents des Ferrari F40 dans un tunnel et Porsche 911 GT3 RS neuve dans une rivière.

La séquence débute avec la Française lancée à vive allure dans un enchaînement de virages. En appui dans une longue courbe à droite, l'urbaine survitaminée se met sur trois roues puis glisse de l'arrière en laissant de grandes traces de gomme sur la route. La suite donne des frissons : l'auto prend un coup de raquette, puis un second dans l'autre sens avant de partir en toupie au point de basculer sur deux roues. Miraculeusement, le véhicule s'immobilise sans aucune tôle froissée.

Il rattrape par miracle sa Twingo de rallye

Aucun crash mais une belle frayeur

Quelques secondes passent, le pilote reprend ses esprits puis il écrase de nouveau la pédale de droite pour poursuivre sa spéciale. Le caméraman est stupéfait. La Twingo n'a rien tapé ni détruit malgré les nombreuses traces de pneus laissées sur la route.

Sur les réseaux sociaux, les internautes partagent massivement ce clip. Une publication sur la page Facebook RaceReport cumule déjà plus de 2000 commentaires. Les réactions mêlent traits d'humour et analyses des forces en présence sur ce sauvetage hors du commun.