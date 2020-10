Jaguar F-Type: plein gaz ! - Salon de l'auto Caradisiac 2020

Les années n'ont pas de prise sur la Jaguar F-Type, qui depuis 2013 se présente comme l'une des plus formidables machines à sensations disponibles sur le marché. De fait, rares sont les voitures offrant un tel plaisir de conduite, lequel est souligné par une bande-son mécanique alternant rugissements à l'accélération et borborygmes au lever de pied. Un vrai bonheur !

Il n'en demeure pas moins que sept ans représentent la durée de vie normale d'un modèle, et que Jaguar, faute de présenter une véritable nouveauté, a du procéder cette année à une mise à jour de sa star, qu'il décline en coupé (à partir de 64 490 €) et roadster (à partir de 71 550 €).

C'est surtout la partie avant qui se voit modifiée, avec une proue au design plus effilé et moderne qu'auparavant. L'arrière n'évolue pas, et tout juste observe-t-on, dans l'habitacle, l'apparition d'une nouvelle instrumentation digitale (écran TFT 12,3 pouces), et quelques menus détails de présentation.

Sous le long capot officient des blocs suralimentés accordés à des boîtes automatiques ZF à 8 rapports. L'entrée de gamme est assurée par un 4 cylindres de 300 ch, qui transmet sa puissance aux seules roues arrière. Surtout, il présente l'avantage d'alléger le train avant de 52 kilos par rapport au V6 qu'il remplace. Le bloc intermédiaire, un V8 5.0 de 450 ch, est disponible avec une transmission intégrale, et en propulsion sur la version roadster uniquement. Le 5.0 575 ch, qui permet à l'auto de pointer à 300 km/h, impose la transmission intégrale quelle que soit la carrosserie considérée.

Après sept ans de carrière, la Jaguar F-Type bénéficie d’un lifting touchant principalement la face avant. Exit les projecteurs verticaux, place à des éléments horizontaux qui changent radicalement le regard de la sportive au félin. En revanche, la mécanique n’évolue pas en entrée de gamme, où officie toujours le 4-cylindres Ingenium de 300 ch. Encore dans le coup ?

La F-Type a l'âge de changer de génération, mais Jaguar a préféré lui offrir un deuxième restylage, plus visible cette fois avec une face avant plus agressive. La gamme de moteurs est revue, avec l'abandon des V6. C'est une des premières mondiales du show de Bruxelles.

Une sportive ? Peu diffusée ? Dont les propriétaires roulent peu ? Pas étonnant qu'il soit difficile, même pour nous, de réaliser un bilan fiabilité du modèle... Cela dit, les témoignages de propriétaires sont globalement positifs sur cette F-Type, qui de toute façon, après 7 ans de carrière, est fiabilisée. Et la marque, si elle a connu un gros creux de vague avant sa reprise par Ford, puis son passage dans le giron de Tata Motors, se porte beaucoup mieux depuis maintenant une bonne dizaine d'année.

